APOSTILLAS políticas N° 90

Edición Año II N° 90, miércoles 31 de diciembre de 2025

NUEVAMENTE en un día inesperado, aquí nos encontramos en medio de los preparativos de la despedida del año y la recepción de uno nuevo. Esta columna como la anterior, debería haber sido distinguida por cierto espíritu festivo navideño o de año nuevo, pero aquí no estamos para escribir cánticos ni odas a la alegría, sino para hablar de nuestros políticos.

*

PRESIDENTA. Con cierto halo de misterio, lo que le faltaba, nuestro Presidente de la República decidió tomarse fuera del país unas pequeñas vacaciones, entre el 27 de diciembre hasta el 3 de enero, tiempo en que tendremos nuevamente a una mujer como Presidente. Es así que por estos días Carolina Cosse será nuestra Presidente, mientras que la Asamblea General estará presidida por la Senadora Blanca Rodríguez, quien en estos días ha sido “blanco” preferido de todo quien quiso pegarle, metafóricamente hablando, claro.

*

TOMÓGRAFO. Tanto su ausencia como la conmemoración por su instalación en el Hospital Regional Salto este lunes no dejó de ser un hecho político más que algo sanitario. La plana mayor de la Salud Pública a nivel nacional se hizo presente, desde la Ministra para abajo estaban todos, además de figuras políticas locales del Frente Amplio.

También se hicieron presentes los Diputados Pablo Constenla del Partido Nacional y Horacio de Brum del Partido Colorado, quienes habían demostrado su preocupación por algunas situaciones que venían pasando, pero firmes a la hora también de las soluciones. Luego están los otros, que hicieron un ruido bárbaro y teniendo a la Ministra y a la dirección de ASSE en pleno, ni se aparecieron, demostrando lo preocupados que realmente estaban.

*

COLISIÓN. Mencionábamos en nuestra columna de este domingo la delicada situación interna en la que había quedado la oposición tras la aprobación en la Junta de la línea de crédito solicitada por el Intendente Albisu, pero dentro del propio oficialismo, no todo son mieles, quedaron algunos sabores amargos que deberán ser atendidos, y este receso vacacional es ideal para trabajar en eso (lo mismo vale para oficialistas y para opositores).

Ya hemos comentado de algunas diferencias internas en la Junta que surgieron a nivel de la CORE que impidió poner al inicio la votación del pedido del Ejecutivo y devolverlo a comisión, buscando tiempo para sellar acuerdos que se dieron fuera de la Junta. Es así que hemos hablado del retiro de la política del líder colorado y socio del gobierno Marcelo Malaquina, que pese a haber sostenido que era por poco tiempo, algunos términos de su carta de despedida parecen más un adiós que un hasta pronto. Así lo sienten algunos colorados que lo comparan con Ernesto Talvi, cuando pegó un portazo y desapareció.

Pero lo que nos quedaba mencionar es que la misma noche que se votó el crédito de hasta 60 millones de dólares, se permitió ingresar a su banca de suplente al Edil Gustavo Varela, para fundamentar el voto que no hizo en contra de ese crédito, y al explicarle que habían pasado sus 5 minutos reglamentarios, se quejó porque pensó que se le permitiría expresar libremente lo que pensaba y no se le coartaría su libertad de expresión. “Eso es lo que habíamos acordado, lo tendré presente”, dijo mientras se retiraba de sala.

Feliz 2026 y… tilo pa’la barra!

