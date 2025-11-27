Aporte crediticio subsidiado al sector granjero uruguayo

- espacio publicitario -

LA GRANJA AL DÍA; PANTALLAZO HORTÍCOLA

Apertura a postulación al Proyecto de Inversión Granjero en el marco del Fideicomiso de Garantía de la Granja

El beneficio alcanza a productoras y productores granjeros registrados de todo el país que requieran realizar proyectos de inversión en fuentes de agua o riego, maquinaria, equipos, infraestructura de invernáculos o estructuras para post-cosecha, a través de una línea de créditos con el Banco de la República Oriental del Uruguay (Convenio MGAP-BROU), que contará con la garantía del Fideicomiso de Garantía de la Granja.

Las solicitudes de los proyectos serán remitidas al Ministerio por medio de su portal institucional, rellenando allí el formulario establecido. La DIGEGRA, para ser exactos, hará los estudios correspondientes y pertinencia de los mismos, con visitas a los predios inclusive. Para luego ser enviados y analizados financieramente por las entidades crediticias, según el caso. Otorgando el beneficio de la devolución de intereses a los préstamos otorgados por referido fideicomiso.

Buenas noticias, los cobros de los subsidios citrícolas y el seguro de paro especial de los trabajadores zafreros del sector, son inminentes.

Finalmente, pasada la medianoche del lunes se aprobó en la cámara de Diputados el seguro de paro especial para los trabajadores citrícolas.

Ahora, se aguarda que la Cámara de Senadores con celeridad lo apruebe en un par de días a más tardar; de modo de enviarlo al BPS, para hacer efectivo el cobro por parte de los asalariados desempleados. Se espera que hoy ya esté fuera del legislativo.

Con respecto al subsidio citrícola, está casi para finalizar la gestión de firmas de los vales y los ajustes de las cuentas para el cobro de los mismos por parte de los damnificados en las dependencias del MGAP.

Valor Bruto de Producción a precio final del complejo hortifrutícola y su aporte al empleo en Uruguay

El cálculo del Valor Bruto de Producción a precios final del complejo frutihortícola permite cuantificar el aporte económico del sector a nivel nacional y evidencia a las claras la relevancia del sector. Esto resulta útil tanto para el diseño de políticas públicas como para orientar en la definición de estrategias de desarrollo para el sector. La relevancia que también presentan las fuentes de trabajo generadas por este sector permite dimensionar su impacto social y territorial a lo largo y ancho del país, pero especialmente en el afincamiento de las familias en las zonas rurales. El VBP a precio final del sector frutihortícola fue equivalente al 1,86 % del PBI uruguayo en 2024 con 1.506 millones de dólares de VBP frutihortícola y generó trabajo en el mismo año para 63.850 personas explicando el 3,57 % de las personas ocupadas en el país. Para dar magnitud de la relevancia del sector podemos compararlo con el valor bruto de producción a precio final de los productos lácteos 1.2406 millones de dólares. En cuanto a las divisas generadas por las exportaciones de otros rubros agropecuarios de relevancia para la economía uruguaya en 2024. Por ejemplo, medido en millones de dólares, la celulosa generó 2.545, la carne bovina 2.026, la soja 1.199, el arroz 547, la madera y productos de madera sin contar Celulosa 434, el ganado en pie 2997.

Estas cifras evidencian que, si bien el complejo hortifrutícola no pesa en el ingreso de divisas por negocios de exportaciones, posee una relevancia no menor en la generación de riqueza y su distribución de estas al interior de nuestro territorio, con un efecto derrame sobre nuestra población, además de las fortalezas relacionadas con aspectos de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que poseen como valor agregado para nuestro país.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Lunes, 24 de Noviembre del 2025: La semana comenzó con una mayor concurrencia de público comprador en comparación a como termino la semana pasada, aunque el levante de mercadería debido a estar en los últimos días del mes se mantiene enlentecido según comentarios de informantes calificados que tienen la expectativa puesta para la próxima semana. Con respecto al último relevamiento de precios descendieron los valores de referencia de morrones, tomates, zapallito, chauchas, papa, calabacín, rabanito, perejil, apio, nabo, ciruela y pelón. Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de: boniatos, zapallo Kabutiá, brócoli, repollo de calibres grandes, habas, ajíes catalanes y frutilla

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana

Semana del 15 al 21 de Noviembre del 2025

Se abre el abanico de frutas

Se incorporan a la oferta, moras, frambuesas, damascos y duraznos de pulpa blanca a los ya instalados pelones, ciruelas, melones, sandias y duraznos de pulpa amarilla, presionando sus precios a la baja.

Frutas de hoja caduca: Se incrementa la oferta de frutas de carozo, destacándose en esta semana la incorporación de duraznos tipo “chato” o “paraguayo”, de pulpa blanca, en su mayoría de calibres grandes, lo cual genera presiones a la baja en sus precios. También aumenta la oferta de ciruelas y pelones, con un cambio significativo en la proporción de partidas según la zona de producción, siendo ahora la región sur pasa la principal remitente. Aparecen las primeras partidas de damascos en la oferta, si bien es un rubro minoritario, se espera vaya en aumento conforme avance su zafra. Continúa ampliándose la disponibilidad de berries o frutas del bosque, aparecen frambuesas, moras y zarzamoras y se observa un mayor volumen de arándanos provenientes del sur del país. En contraste, la oferta de peras continúa siendo muy baja. Predominan partidas importadas de España y un remanente de Packham`s de origen nacional. En el caso de la manzana, la oferta sigue reduciéndose paulatinamente, especialmente para la variedad Granny Smith, lo que provoca un leve aumento en sus precios.

Hortalizas de fruto: Se incrementa la oferta de partidas provenientes de la zona sur, lo cual genera una amplia dispersión de precios según producto, calidad y origen. En morrón Verde, chauchas, pepino, zucchini, zapallito y tomate, las calidades superiores provienen mayoritariamente del sur y alcanzan los valores máximos de venta. En cambio, las partidas del litoral norte comienzan a descender tanto en oferta como en calidad, presionando los precios a la baja. En morrón Rojo, la oferta continúa proveniente del litoral norte en su amplia mayoría, y los precios descienden debido al aumento de partidas, principalmente de calibres medianos a chicos. Por su parte, la oferta de berenjenas, habas y arvejas se mantiene estable, sin variaciones significativas en sus valores de referencia.

