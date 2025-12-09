Apertura de las Jornadas Regionales: Udelar destacó el valor del Laboratorio de Energía Solar en Salto

El 8 y 9 de diciembre dejaron múltiples siniestros de tránsito, detenciones por requisitorias, hurto y estupefacientes, además de nuevas condenas judiciales y el registro de intensas lluvias en el departamento.
El 8 de diciembre dejó varios hurtos —incluidos dos a personas mayores—, un siniestro de tránsito con un joven lesionado, una detención por hurto en proceso y el registro de lluvias en diferentes zonas de Salto.
El 7 de diciembre dejó múltiples intervenciones policiales: hurto en vivienda, un siniestro con dos jóvenes lesionados en Colonia Lavalleja, robo en el museo y dos ampliaciones judiciales con medidas y condenas.
Riñas en la vía pública, varios siniestros de tránsito, búsqueda de un menor extraviado, detenciones por requisitoria y nuevas condenas por rapiña y tráfico de armas conforman el informe policial del 4 y 5 de diciembre en Salto.
Falleció hoy 7 de diciembre, a los 82 años de edad. Su compañera: Sandra Pertusatti. Sus hijas: Vanesa, Eliana y Paula, demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a efectuarse hoy a la hora 15:00 en Cementerio Central.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.
El 8 y 9 de diciembre dejaron múltiples siniestros de tránsito, detenciones por requisitorias, hurto y estupefacientes, además de nuevas condenas judiciales y el registro de intensas lluvias en el departamento.
El 8 de diciembre dejó varios hurtos —incluidos dos a personas mayores—, un siniestro de tránsito con un joven lesionado, una detención por hurto en proceso y el registro de lluvias en diferentes zonas de Salto.
El 7 de diciembre dejó múltiples intervenciones policiales: hurto en vivienda, un siniestro con dos jóvenes lesionados en Colonia Lavalleja, robo en el museo y dos ampliaciones judiciales con medidas y condenas.
Riñas en la vía pública, varios siniestros de tránsito, búsqueda de un menor extraviado, detenciones por requisitoria y nuevas condenas por rapiña y tráfico de armas conforman el informe policial del 4 y 5 de diciembre en Salto.
Falleció hoy 7 de diciembre, a los 82 años de edad. Su compañera: Sandra Pertusatti. Sus hijas: Vanesa, Eliana y Paula, demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a efectuarse hoy a la hora 15:00 en Cementerio Central.
Uruguay enfrenta una crisis persistente por los siniestros de tránsito: 346 muertes entre enero y setiembre de 2025, con fuerte impacto en motociclistas y zonas urbanas. La Unasev advierte que el país está lejos de cumplir la meta de reducción fijada ante la ONU. Expertos, autoridades y datos regionales confirman un problema estructural que requiere más control, educación vial y prevención.
Más de 76.000 mujeres rurales sostienen la vida productiva y familiar del Uruguay profundo. En su día, se promueven políticas de género, ferias y encuentros como el de Cerros de Vera para visibilizar su aporte al desarrollo rural.