Antonio Tejeira detalló obras, agua potable y empleo

Colonia Lavalleja , un municipio extenso con muchas necesidades donde se apuesta a salir adelante

La empresa más grande que tenemos acá es el municipio

En el marco de la serie de entrevistas que EL PUEBLO viene realizando con alcaldes del departamento para conocer las realidades, necesidades y prioridades de cada municipio , el alcalde de Colonia Lavalleja, Antonio Tejeira, brindó un detallado panorama sobre la situación actual de su jurisdicción.

Habló sobre las principales obras en ejecución, la solución al problema del agua potable para más de 70 familias, las dificultades laborales y los desafíos de gestionar un municipio amplio y disperso.

“Nosotros hemos planteado para este año estar enfocados en muchas obras. Por ejemplo, arreglar las dos entradas y la avenida”, indicó, destacando que se trata de intervenciones claves para la conectividad y la imagen del municipio.

- espacio publicitario -

Obras que vienen del período anterior

El alcalde explicó que muchas de estas acciones forman parte de un proceso que no comenzó ahora, sino que tiene continuidad desde la administración anterior. “Es el saldo de una gestión que venimos haciendo desde el otro período”, afirmó, remarcando la importancia de sostener los proyectos en el tiempo para poder concretarlos.

En ese sentido, señaló que, más allá de las dificultades económicas, el municipio continúa avanzando. “Tenemos muchas cosas para, en el futuro, sacar adelante”, sostuvo.

Una solución esperada: el acceso al agua potable

Uno de los anuncios más destacados fue la firma de un contrato con OSE para la instalación de un pozo de agua potable. “Recientemente firmamos un contrato por un un pozo de OSE, que va a ser la solución a más de 70 familias que tenemos problemas de agua”, explicó Tejeira.

El jerarca recordó que se trata de una gestión que ya se había intentado concretar anteriormente. “Hicimos gestión en el otro período y no lo habíamos logrado. Ahora volvimos a gestionar ahí y lo logramos”, expresó, visiblemente satisfecho.

Tejeira valoró especialmente la rapidez con la que se resolvió el trámite en esta oportunidad. “Fue una gestión muy rápida, con la decisión de la autoridad de OSE. La verdad que estoy muy agradecido”, afirmó, destacando también el acompañamiento de la Intendencia en el proceso.

Un pozo con buen caudal y energía solar

Sobre los aspectos técnicos del proyecto, el alcalde explicó que el pozo contará con un tanque y una bomba solar. “Este servicio está en acuerdo con la Intendencia, que nos va a colaborar, y es con una bomba solar”, detalló.

Además, confirmó que el nuevo sistema garantizará el suministro a las familias beneficiadas. “Sí, a esas 70 familias les asegura el servicio de agua potable, porque es un pozo que tiene buen caudal de agua, que da mucha agua por hora”, afirmó.

Trabajo y empleo, temas de preocupación permanente

Al referirse a las problemáticas sociales, Tejeira reconoció que el empleo es una de las principales dificultades del municipio. “Tenemos problemas de trabajo también, hay dificultades, hay gente que necesita trabajar”, señaló.

En ese contexto, explicó que desde el municipio se está impulsando la posibilidad de retomar programas de apoyo laboral. “Estamos enfocados en que se vuelva a reintegrar el programa Uruguay Trabaja hoy Accesos ”, indicó, entendiendo que puede ser una herramienta importante para muchas familias.

El alcalde fue claro al describir el escenario laboral local. “La fuente laboral más grande que tenemos acá es el municipio”, afirmó, detallando que la comuna cuenta con alrededor de 20 funcionarios. “Después hay alguna estancia, pero otra fuente grande de trabajo no tenemos”, reconoció.

Salud y educación en el territorio

En materia de salud, Tejeira transmitió tranquilidad. “En la parte de salud anda bien. Tenemos médicos, doctoras, tenemos enfermeras, en esa parte no hemos tenido problemas”, aseguró.

En cuanto a la educación, explicó que el municipio cuenta con liceo y que, en ocasiones, se logra acercar cursos de formación. “Acá tenemos liceo y a veces se logra traer algún curso”, comentó. Sin embargo, reconoció una limitante importante ya que «después de hacer el liceo, para seguir estudiando, el estudiante tiene que ir a la ciudad”.

Un municipio amplio y disperso

Tejeira destacó que Colonia Lavalleja es un municipio muy extenso y con población distribuida en varias localidades. “Es muy extenso porque tenemos muchos pueblos separados. Según estimó, el municipio cuenta con alrededor de 4.500 habitantes, lo que implica un desafío permanente para la prestación de servicios y la gestión cotidiana.

Finalmente, el alcalde valoró el vínculo con los concejales y con la Intendencia. “Venimos trabajando bien con los concejales, la verdad que es un buen equipo”, afirmó. Sobre la relación con el gobierno departamental, agregó, “sabemos que hay dificultades económicas, pero entre las prioridades venimos trabajando bien”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/lolq