ANP entregará al Gobierno de Salto la administración del Espacio Puerto desde el 20 de diciembre

El Gobierno de Salto asumirá a partir del próximo 20 de diciembre la administración y el uso del Espacio Puerto, luego de una resolución adoptada por la Administración Nacional de Puertos (ANP). La confirmación se produjo tras una reunión mantenida el pasado jueves entre el intendente Carlos Albisu y el Directorio del organismo portuario.

Hasta el momento, el Espacio Puerto se encontraba bajo la gestión de Salto Grande. Sin embargo, al anunciarse que no se renovaría el comodato vigente, el jefe comunal solicitó formalmente a la ANP que la administración del predio retornara a la órbita del Gobierno departamental, planteo que finalmente fue aprobado.

Durante el encuentro, Albisu y las autoridades de la ANP también analizaron la posibilidad de avanzar en un trabajo conjunto para proyectar mejoras en el muelle donde se ubican las grúas. La iniciativa apunta a reconvertir ese sector en un paseo público, con el objetivo de potenciar el valor urbano y turístico de la zona portuaria y fortalecer su integración con la ciudad.

La reunión se dio en el marco de la participación del intendente en la inauguración de la obra de reconstrucción del Muelle de Madera del Puerto Deportivo de Colonia, una actividad organizada por la propia Administración Nacional de Puertos.

El diálogo entre el Gobierno de Salto y la ANP representa un paso relevante en el proceso de recuperación y puesta en valor del Espacio Puerto, consolidando una línea de gestión orientada a la revitalización de los espacios públicos y al impulso del desarrollo local con una mirada estratégica sobre el frente costero.

