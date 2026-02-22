Anderson Maldonado ganador de la 54° edición de Rutas de América.

El Club Náutico y de Pesca de Boca del Cufré y Ándreson Maldonado se consagraron este domingo campeones de la 54ª edición de Rutas de América.

Fue tras cumplirse la última etapa de la tradicional competencia de Carnaval, que unió Maldonado con Montevideo sobre 150,800 kilómetros.

Con punto de llegada en la rambla de la capital, frente al Hotel Sofitel Carrasco, la misma fue ganada por Leonel Rodríguez, también representante del Náutico.

El equipo de San José también se quedó con la clasificación general individual Sub 23, ganada por Pablo Bonilla, mientras que Leonel Rodríguez cerró en el primer lugar del Premio Regularidad.

Resultados 7a. y última etapa

1 – Leonel Rodríguez (Náutico) 03:06:36

2 – Sergio Fredes (Punta del Este) 03:06:40

3 – Lucas Gadat (Dolores) 03:06:42

4 – Ángel Oropel (Libertad Salto) 03:06:46

5 – Pablo Anchieri (Carmelo) 03:06:46

Clasificación individual

1 – Ánderson Maldonado (Náutico) 17:55:12

2 – Pablo Bonilla (Náutico) a 12 seg.

3 – Ignacio Maldonado (Armonía) a 44 seg.

4 – Lucas Gaday (Dolores) a 01:22 min.

5 – Alejandro Quilici (Alas Rojas) a 02:15 min.

Clasificación por equipos

1 – Náutico Boca del Cufré 63:11:17

2 – Dolores Cycles 63:15:56

3 – Alas Rojas 63:33:48

4 – Armonía Cycles 63:36:06

5 – Punta del Este 63:36:55

Clasificación Sub 23

1 – Pablo Bonilla (Náutico) 17:55:24

2 – Lisandro Bravo (Cerro Largo) 18:01:11

3 – Santiago Pérez (Alas Rojas) 18:15:31

4 – Sebastián Coronel (Punta del Este) 18:16:31

5 – Vinicius Howe (SOUL Extreme) 18:17:08

Premio Sprinter

1 – Roderyck Asconeguy (Dolores) 18 pts.

2 – Federico Clara (Punta del Este) 14

3 – Matías Gómez (San Antonio) 6

4 – Christian Hernández (Punta del Este) 4

5 – Lucas Gaday (Dolores) 4

Premio Cima

1 – Lisandro Bravo (Cerro Largo) 15 pts.

2 – Mateo Mascaraña (Alas Rojas) 10

3 – Federico Clara (Punta del Este) 7

4 – Richard Cabrera (Vida Nueva) 4

5 – Christian Hernández (Punta del Este) 3

GANADORES HISTÓRICOS

En el historial de esta prueba aparecen 5 salteños que han logrado ganar; Pedro País, Federico Moreira, Miguel Direna, Jorge Soto y Agustín Moreira.

1972: Luis A. Sosa (América)

1973: Carlos Alcántara (Policial)

1974: Waldemar Pedrazzi (Alas Rojas)

1975: Néstor Danilo Berti (Social Progreso)

1976: Ramón Cañete (Policial)

1977: Ricardo Rondán (Atenas de Soriano)

1978: Carlos Alcántara (Policial)

1979: Víctor Hugo González (América)

1980: Carlos Alcántara (Amanecer)

1981: José Roselló (Fénix)

1982: Federico Moreira (Maroñas)

1983: Pedro Pais (Fénix)

1984: José Asconeguy (Belo Horizonte)

1985: Ricardo Rondán (Cruz del Sur)

1986: Wanderley Magalhães (CALOI Brasil)

1987: Marcos Mazzaron (CALOI Brasil)

1988: Federico Moreira (Amanecer)

1989: Eduardo Trillini (Fénix)

1990: José María Orlando (Peñarol)

1991: Pablo Elizalde (Punta del Este)

1992: Gustavo Artacho (Punta del Este)

1993: Pablo Elizalde (Punta del Este)

1994: Sergio Tesitore (Belo Horizonte)

1995: Gustavo Figueredo (Belo Horizonte)

1996: Sven Teutenberg (U.S. Postal EEUU)

1997: Federico Moreira (Fénix)

1998: Milton Wynants (Alas Rojas)

1999: Emilio Carricondo (Fed. Argentina)

2000: Gustavo Figueredo (Nacional)

2001: Javier Gómez (Alas Rojas)

2002: Héctor Morales (Fénix)

2003: Miguel Direna (Villa Teresa)

2004: Matías Médicci (Fénix)

2005: Matías Médicci (Fénix)

2006: Eleno Rodríguez (Fénix)

2007: Milton Wynants (Policial)

2008: Christian Villanueva (Olímpico Juvenil)

2009: Hernán Cline (Alas Rojas)

2010: Hernán Cline (Alas Rojas)

2011: Jorge Soto (Porongos de Flores)

2012: Jorge Soto (BROU – Flores)

2013: Laureano Rosas (Fénix)

2014: Héctor Aguilar (BROU – Flores)

2015: Néstor Pías (Alas Rojas)

2016: Héctor Aguilar (Alas Rojas)

2017: Matías Medici (C. C. Cerro Largo)

2018: Matías Presa (C. C. Cerro Largo)

2019: Matías Presa (C. C. Cerro Largo)

2020: Agustín Moreira (C. C Cerro Largo)

2021: No se realizó por la pandemia

2022: Jorge Giacinti (C.C. Cerro Largo)

2023: Matías Presa (C.C. Cerro Largo)

2024: Agustín Moreira (C.C. Cerro Largo)

2025: Ignacio Maldonado (C.C. Punta del Este)

2026 : Anderson Maldonado (Náutico Boca de Cufré)

