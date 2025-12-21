Amplio operativo policial en Salto: condena por narcotráfico, heridos, siniestros de tránsito y múltiples hurtos

Jornadas intensas para la Policía de Salto entre el 20 y 21 de diciembre, con condena por venta de drogas, prisión preventiva por tentativa de homicidio, un siniestro de tránsito fatal, varios lesionados, numerosos hurtos en viviendas y comercios, además de controles vehiculares y daños en el Cementerio Central.

Salto, 20 de diciembre de 2025

1. Ampliación de comunicado de prensa N.º 597/25 – Operación “Thanos”. Desarticulan boca de venta de estupefacientes

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Octavo Turno de Salto, se condenó a F.M.S.M. como autor penalmente responsable de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas agravados, en régimen de reiteración real, a la pena de tres años y nueve meses de penitenciaría.

2. Ampliación de comunicado de prensa N.º 594/25 – Herido de arma de fuego

Culminadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno de Salto dispuso, de acuerdo a lo solicitado por Fiscalía, la prisión preventiva de L.D.P.H. por 120 días, salvo disposición en contrario. Asimismo, se formalizó la investigación por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

3. Siniestro de tránsito

A la hora 14:00 del día de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles Artigas y Zelmar Michelini por un siniestro entre dos autos. Una femenina de 33 años manifestó que circulaba por calle Artigas en dirección Oeste y, al llegar a Zelmar Michelini, colisionó con un vehículo conducido por un masculino de 38 años. Fue asistida por unidad médica con diagnóstico primario de “traumatismo abdominal”, siendo trasladada a un centro asistencial. Se trabaja.

4. Detenido por amenazas

A la hora 19:10 del día de ayer, personal policial concurrió a 19 de Abril y Bella Unión por desorden. La víctima, masculino de 26 años, denunció haber sido amenazado con un arma blanca por un masculino de 24 años. Al arribo policial se observó al agresor ocultar el arma blanca, procediéndose a su detención. Fiscalía fue informada. Se trabaja.

5. Hurto consumado

A la hora 01:20 de hoy, personal policial concurrió a calle 19 de Abril al 2100 por hurto en vivienda. La denunciante, femenina de 54 años, constató la puerta del fondo abierta y daños en una ventana de la cocina, notando la faltante de varias joyas y una caja con monedas. Se trabaja.

6. Daños

A la hora 03:10 de hoy, personal policial concurrió a calle Dámaso Antonio Larrañaga al 200 por daños en un local jurídico. La propietaria, de 43 años, constató daños en la cerradura de una puerta, sin registrarse hurto. Se trabaja.

7. Detención

A la hora 04:20 de hoy, personal policial concurrió a un local bailable de Rambla Costanera Norte por amenazas. Dos denunciantes, de 25 y 31 años, señalaron haber sido amenazados por un masculino de 18 años, quien se encontraba reducido. Fiscalía dispuso trámites de rigor. Se trabaja.

8. Siniestro de tránsito fatal

A la hora 05:20 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de Andresito e Instrucciones del Año XIII, barrio Artigas, por un siniestro ocurrido frente a un centro educativo. Una femenina de 38 años, en un birrodado Yumbo, impactó contra una pared. Fue hallada inconsciente y posteriormente se constató su fallecimiento. Intervino Policía Científica y se dio cuenta a las autoridades. Se trabaja.

9. Siniestro de tránsito

A la hora 07:10 de hoy, personal policial concurrió a calle 2 y avenida Brigadier General Manuel Oribe. Un masculino de 19 años, conductor de un birrodado Lifan Dynamic 200 cc, perdió el dominio y cayó al pavimento. Diagnóstico: “Politraumatizado, TEC sin pérdida de conocimiento”. Trasladado a CAM. Se trabaja.

10. Hurto en comercio

A la hora 05:30 de hoy, personal policial concurrió a calle Rincón al 500 por hurto en comercio. El propietario, masculino de 53 años, denunció el ingreso mediante daños en la cerradura y el hurto de la caja registradora con dinero en efectivo y mercadería. Se trabaja.

11. Siniestro de tránsito

A la hora 07:30 de hoy, personal policial concurrió a Juan Carlos Gómez y avenida Manuel Patule. Una femenina de 23 años, conductora de birrodado, fue colisionada desde atrás. Diagnóstico para la femenina: “Politraumatizada con erosiones varias”, trasladada a HRS. El otro conductor presentó “Politraumatizado, TEC con pérdida de conocimiento”, trasladado a CAM. Se trabaja.

12. Hurto en vivienda

A la hora 10:00 de hoy, personal policial concurrió a avenida Feliciano Viera al 600. El denunciante, masculino de 74 años, constató la vivienda desordenada y la puerta dañada, con faltante de cuchillos, un revólver calibre .32, $400.000 y USD 5.000. Se trabaja.

13. Hurto en Cementerio Central

A la hora 09:00 de hoy, personal policial concurrió a Dámaso Antonio Larrañaga y Acuña de Figueroa. El denunciante, masculino de 48 años, constató daños en un panteón y la faltante de lámparas y cables. Se trabaja.

14. Siniestro de tránsito y fuga

A la hora 08:50 de hoy, personal policial concurrió a ruta 3, kilómetro 530. Una ciclista de 48 años manifestó haber sido embestida por un automóvil que se dio a la fuga. Diagnóstico: “Politraumatizada, TEC sin pérdida de conocimiento”, trasladada a CAM. Se trabaja.

15. Hurto en vivienda

A la hora 09:30 de hoy, personal policial concurrió a Andrés y Ingeniero Pereira Machado (Cuareim). La denunciante, femenina de 66 años, constató la faltante de 12 sillas de PVC. Se trabaja.

16. Siniestro de tránsito

A la hora 11:15 de hoy, personal policial concurrió a José Pedro Varela y Washington Beltrán por siniestro entre un automóvil y una peatón. La peatón, femenina de 79 años, presentó “fractura de cadera derecha” y fue trasladada a CAM. Se trabaja.

17. Controles vehiculares en ruta

El 19 de diciembre de 2025 se realizaron operativos en ruta 3 (km 565) y ruta 4 (km 115, camino vecinal a Masoller–Aparicio Saravia). Se identificaron 52 personas y 38 vehículos. Sin novedades.

Salto, 21 de diciembre de 2025

Planilla de aguas caídas – Precipitaciones últimas 24 horas

Belén: 50 mm | Termas del Arapey: 50 mm | Cuchilla de Guaviyú: 8 mm | Colonia Lavalleja: 32 mm | Constitución: 48 mm | San Antonio: 78 mm | Biassini: 15 mm | Colonia Itapebí: 24 mm | Vera: 20 mm | Salto ciudad: 87,6 mm. (Otros puntos: sin datos)

1. Detenido por hurto en comercio

A la hora 08:45 de hoy, personal policial concurrió a Maciel e Ibirapitá por hurto. Una usuaria de 62 años denunció el hurto de una alcancía con $2.000. El autor, masculino de 19 años, fue detenido tras una inspección autorizada en una vivienda de calle Wimpi al 1200. Fiscalía fue informada. Se trabaja.

2. Detenido por hurto

Próximo a la hora 09:10 de hoy, personal policial concurrió a un depósito de chatarra en Washington Beltrán y Pascual Harriague. Se detuvo a un masculino de 29 años con objetos de cobre producto de hurto. Se recepcionó denuncia y se informó a Fiscalía. Se trabaja.

3. Daños y hurto en Cementerio Central

A la hora 10:00 de hoy, personal policial concurrió al Cementerio Central (Acuña de Figueroa y Treinta y Tres Orientales). Un funcionario constató daños y hurto de marcos de fotos en nichos de panteones. Intervino Policía Científica. Se trabaja.

