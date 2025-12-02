Ampliación del dispositivo Ciudadela en Salto: nuevos horarios y más profesionales

- espacio publicitario -

Ciudadela amplía su dispositivo y refuerza la atención al consumo problemático en Salto incluido el interior

El director departamental del MIDES y Coordinador de la Junta Departamental de Drogas, Jorge Vaz Tourem, confirmó una ampliación significativa del dispositivo Ciudadela en Salto, orientado al abordaje del consumo problemático de sustancias.

La medida, vigente desde noviembre, supone un cambio estructural en el modelo de atención y una mejora sustancial en el acceso a los servicios para usuarios y familias.

En la tarde anterior se realizó la presentación de esta nueva gestión y operativa que incluye la extensión hacia localidades del interior.

“Hoy es un día importante porque lo que se está anunciando es que a partir de noviembre cambia el modelo de atención, se refuerza el equipo técnico de Ciudadela, se amplía el horario de atención al público, se incorporan perfiles profesionales que son importantes”, expresó Vaz Tourem. El equipo ahora incluye psicólogo, asistente social, licenciado en enfermería y psiquiatra, perfiles considerados fundamentales para un abordaje integral del consumo problemático.

El dispositivo, ubicado en Barbieri 1887, atiende de lunes a viernes de 13 a 15 horas. “Tanto las personas que quieren ir a consultar por su consumo problemático como familiares o referentes socioafectivos pueden acercarse libremente a recibir orientación, información y un primer nivel de atención”, destacó.

Una creciente necesidad de la ciudad y el interior

Vaz Tourem subrayó que la ampliación responde a una necesidad creciente en el departamento. “Salto necesita ampliar el acceso de las personas a la atención al consumo problemático y a partir de noviembre se va a estar dando este paso a partir del dispositivo Ciudadela”. Desde la Junta Departamental de Drogas, aseguró que existe conformidad con el avance hacia una red más amplia de dispositivos y recursos para tratamiento y acompañamiento.

La extensión del servicio también alcanza al interior del departamento, algo especialmente demandado por las localidades. “A partir de noviembre ya está operativo este horario y este equipo técnico y además lo otro que agregamos es un día de atención presencial al mes en Villa Constitución, Pueblo Belén y Biassini”, explicó. A ello se suma la atención a distancia mediante mecanismos virtuales y la cobertura de traslados para quienes lo necesiten. “Eso permite que la atención no quede solo en la ciudad, sino que también llegue a las localidades del interior, donde era una demanda histórica de los vecinos”.

En cuanto al fortalecimiento del plantel técnico, el director remarcó que la incorporación de psiquiatría y enfermería responde a carencias detectadas en el funcionamiento previo. “Era clara la necesidad de contar con psiquiatra y personal de enfermería, perfiles que no estaban en la formación inicial del equipo técnico”. Además, se amplió la carga horaria de psicología, lo que permite consolidar un enfoque más profundo en tratamiento y acompañamiento, complementando las acciones preventivas.

A pesar de los cambios, algunos componentes del modelo tradicional de Ciudadela se mantienen. “Permanece una estrategia de trabajo en talleres, que es parte fundamental del tratamiento, junto a propuestas socioeducativas y laborales”, señaló. También continúa el trabajo con los referentes socioafectivos, entendidos como parte esencial del proceso terapéutico. “Cuando se trabaja el problema de las adicciones, no solo el usuario es el foco, sino también su entorno y la propia comunidad”.

Otro aspecto destacado es que el acceso al dispositivo sigue siendo directo. “Las personas pueden ir directamente al dispositivo, no tienen que ser derivadas de ningún lado”, afirmó. Además, a través de las redes sociales de Ciudadela los interesados pueden acceder a información y números de contacto. Desde allí se realiza la coordinación con los prestadores de salud públicos o privados y con las comunidades terapéuticas con convenio MIDES, evaluando en cada caso el tipo de atención más adecuada.

