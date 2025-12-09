Américo Montero y Ángel Güedes será la dupla técnica de Liga Agraria; se suma Matías Silgoria

-La composición de la Dirección Técnica de la Liga de las Colonias Agrarias, ahora es definitiva, para afrontar la disputa de la edición 2026 del Campeonato del Litoral. Se trata en este caso de una dupla técnica la que estará integrada por AMÉRICO MONTERO y ÁNGEL GUEDES. A ellos se les sumará MATÍAS SILGORIA, en un plano inmediato. De acuerdo a lo que se transmitiera a EL PUEBLO, Juan Pablo Rodríguez será el entrenador de arqueros y Álvaro Lapeira en calidad de kinesiólogo. En tanto, Julio Gómez, será el Preparador Físico. El plan inmediato prevé que inicien la acción previa aquellos jugadores que no integran los cuatro equipos que asumen la disputa de la liguilla final por el título. Se trata de Cizaña, Barrio Albisu, Universal y Defensor de Parada Herrería. El punto de partida para el combinado será en la semana que transcurre.San Eugenio, el de los 50 golesEl Tigre del arco invictoy Santiago con 20 goles La última fecha de la segunda rueda en la Divisional «C», marcó definitivamente el ascenso de San Eugenio. Luego del 7 a 0 frente a Barcelona en el Parque Dickinson, los «santos» no ofrecieron dudas y en los últimos minutos del partido, ráfaga de goles para llegar a siete en total y tornar elocuente un aspecto: el más goleador de todos, con un total de 50 goles a goles a favor. Asimismo dos aspectos para la estadística que bien vale la pena tenerse en cuenta: SANTIAGO PINTOS, delantero de Lazareto, plasmó 20 goles entre la primera y segunda rueda. Pero además habría que sumarle los 14 goles que convirtió en Peñarol, jugando en la Divisional «B». Por lo tanto para él, entre la «B» y la «C», la suma de 34 goles. Todo un récord a nivel de la Liga Salteña de Fútbol. Mientras que Tigre no está al margen de la resonancia: conservó la valla invicta durante los últimos 10 partidos. Tigre ingresará a la liguilla con 3 puntos de ventaja, teniendo en cuenta que en relación al segundo estableció una diferencia mayor a los 4 puntos.

La ráfaga «santa»

Fue en la última fecha, cuando San Eugenio batió 7 a 0 a Barcelona, para quedarse con el primer ascenso de la C a la B. Cabe recordar que en el 2024, el equipo «santo» había perdido la categoría. Pero el retorno a la medida de lo que San Eugenio quería, patentando en los números el superlativo nivel expuesto. Frente a Barcelona, el 2 a 0 al término del primer tiempo, pero cuando iba agonizando el partido, San Eugenio gritó a los cuatro vientos la verdad de su elocuencia ofensiva. Tres goles de Gonzalo Faguada y dos de Charles Finozzi, para el rescate.

EN LA HORA DEL PLANTEL

Para que la historia no olvide a este San Eugenio Campeón en la Divisional «C».

🏆 San Eugenio – Los protagonistas

📋 Integrantes del plantel

Jugadores Anderson Acevedo Jason Figuera Alejandro Figuera Brian Duarte Charles Finozzi Gonzalo Faguada Darío Hernández Agustín Wuilman Gastón Albernaz Kévin Volpi Erico Suárez Franco González Federico Urquiza Ezequiel Alvez Ignacio Suárez Lucas Olivera Joaquín Olivera Enzo González

Seguramente la historia no se olvidará.

📊 Campaña de San Eugenio – Temporada

Ítem Valor Partidos jugados 16 Ganados 13 Empatados 3 Perdidos 0 Goles a favor 50 Goles en contra 11 Diferencia de goles +39 Puntos conquistados 42

¿Qué es lo que se quiere? Entre 8 y 9 meses sin jugar al fútbol

El fútbol salteño suele vivir de azote en azote. Sobre todo en un año como este. Y ocurre que otra vez vuelve a plantearse la interrogante del futuro: volver a iniciar el Campeonato Salteño el 10 de agosto o caso contrario, adelantar en el tiempo. Por ejemplo, junio y julio, para convertirse en potenciales meses de actividad-calendario. Cabe preguntarse cuando finalizó la segunda rueda.

Cuánto hace que los equipos que no se sumaron a los play off, ya permanecen al margen hasta el el año que viene y si el Campeonato Salteño despunta en agosto, es solo sacar las cuentas: entre 8 y 9 meses al margen del fútbol. Tendrá que ser clave un aspecto a definir: si en el 2026 el Torneo SE INICIA O NO EN AGOSTO.

¡La decisión en tiempo y forma, si es que una eventual Comisión de calendario puede ir dando las cartas! Por ahora en el Consejo Superior, algún que otro debate, pero sin tenerse en cuenta lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere y hacia dónde apuntar? Elemental como cuestión de base. Criterio de partida. Caso contrario es que de los hechos no se aprendió nada. Y eso no solo olería a decepción. Sino a chatura en la búsqueda. O no querer modificar, lo que está mal. O rematadamente mal.

