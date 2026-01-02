Alta ocupación en Termas del Arapey marcó un gran inicio de 2026

Termas del Arapey registró un destacado nivel de ocupación durante el cierre del año 2025 y el inicio de 2026, consolidándose una vez más como uno de los destinos turísticos más elegidos del departamento. Turistas y residentes optaron por el centro termal para despedir el año y recibir el nuevo, aprovechando sus instalaciones y el entorno natural.

Durante esos días, la zona de camping se encontró colmada, reflejando la alta afluencia de visitantes que disfrutaron de las piscinas termales y de los amplios espacios al aire libre, en un clima propicio para el descanso y la recreación.

El coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, señaló que las expectativas continúan siendo muy positivas y que se prevé un fin de semana con alta ocupación. En ese sentido, destacó la cercanía de la tradicional celebración de la víspera de Reyes Magos, un evento clásico del centro termal que año a año convoca a numerosas familias y visitantes.

Desde la coordinación se valoró especialmente la respuesta del público y el posicionamiento de Termas del Arapey como un destino clave para el turismo regional, en particular durante fechas festivas y a lo largo de la temporada estival.

