26.1 C
Salto
viernes, enero 2, 2026

Camping colmado, buen nivel de visitantes y expectativas altas para los próximos días en el principal centro termal del departamento.

Alta ocupación en Termas del Arapey marcó un gran inicio de 2026

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
22
Tiempo de lectura: 1 min.

Termas del Arapey registró un destacado nivel de ocupación durante el cierre del año 2025 y el inicio de 2026, consolidándose una vez más como uno de los destinos turísticos más elegidos del departamento. Turistas y residentes optaron por el centro termal para despedir el año y recibir el nuevo, aprovechando sus instalaciones y el entorno natural.

Durante esos días, la zona de camping se encontró colmada, reflejando la alta afluencia de visitantes que disfrutaron de las piscinas termales y de los amplios espacios al aire libre, en un clima propicio para el descanso y la recreación.

El coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, señaló que las expectativas continúan siendo muy positivas y que se prevé un fin de semana con alta ocupación. En ese sentido, destacó la cercanía de la tradicional celebración de la víspera de Reyes Magos, un evento clásico del centro termal que año a año convoca a numerosas familias y visitantes.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Desde la coordinación se valoró especialmente la respuesta del público y el posicionamiento de Termas del Arapey como un destino clave para el turismo regional, en particular durante fechas festivas y a lo largo de la temporada estival.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/g3s4
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal