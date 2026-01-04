Alta concurrencia en Termas del Daymán y llegada de los Reyes Magos este lunes

Más de 2.500 personas visitaron el centro termal el sábado y se prepara una actividad especial para niños y familias.

Gran presencia de público en Termas del Daymán y llegada de los Reyes Magos este lunes

Termas del Daymán vivió un muy buen fin de semana, con una importante afluencia de público integrada tanto por residentes como por turistas que eligieron el departamento de Salto para comenzar el año 2026.

El coordinador de Termas del Daymán, Walker Vargas, informó que solo el día sábado el centro termal recibió a más de 2.500 personas, un número que refleja claramente el movimiento registrado, la presencia de familias disfrutando de las instalaciones y un inicio de temporada de verano con expectativas alentadoras.

- espacio publicitario -

“La concurrencia registrada habla por sí sola: hay movimiento, hay familias disfrutando y una temporada que viene con todo”, señaló Vargas, destacando el rol del turismo termal como uno de los principales atractivos del departamento.

En este contexto, el coordinador invitó a la población a participar este lunes, a las 20 horas, de la llegada de los Reyes Magos a Termas del Daymán, una propuesta pensada especialmente para el disfrute de los más pequeños.

- espacio publicitario -

Asimismo, se convoca a los padres a acercarse a la Administración del centro termal para dejar los presentes, identificados con el nombre de cada niño. En paralelo, se lleva adelante una recolección de juguetes, golosinas y obsequios destinados a aquellos niños que no cuenten con su regalo en ese momento.

“Nos estamos preparando para vivir un momento mágico en familia, lleno de ilusión y sonrisas”, concluyó Vargas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7wh7