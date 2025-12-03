Aline Bisio: “El comercio salteño resiste y espera repuntar”

- espacio publicitario -

El CCIS advierte caída en ventas, presión de costos y desafíos en seguridad e informalidad. Bisio destaca resiliencia empresarial y nuevas medidas para 2026.

Aline Bisio, presidenta del CCIS de Salto

En entrevista con EL PUEBLO, la nueva presidenta del Centro Comercial e Industrial de Salto, Aline Bisio, analizó la realidad del comercio salteño, un sector que transita meses complejos pero que, según afirma, mantiene una fuerte capacidad de resistencia. La entrevista se desarrolló en un clima de trabajo intenso, con datos actualizados sobre la mesa y una agenda cargada de desafíos.

Bisio, tercer mujer en ejercer la presidencia de esta gremial, comenzó evaluando la situación actual: los últimos datos del sondeo económico trimestral muestran que siete de cada diez empresas registraron caídas en sus ventas reales, un deterioro que se aceleró respecto al trimestre anterior. Aunque los rubros esenciales muestran cierta estabilidad, el resto evidencia un retroceso sostenido. A pesar de ello, la dirigente destacó que casi el 70% de las empresas mantiene su plantilla y su estructura operativa, interpretándolo como una señal de resistencia y expectativa de recuperación. De cara a diciembre y las fiestas, consideró que la temporada podría ofrecer un respiro para cerrar mejor el año.

Sobre la presión de costos, Bisio explicó que tres de cada cuatro empresas sufrieron aumentos durante el tercer trimestre, lo que comprime los márgenes en un contexto de ventas a la baja. Señaló que, aunque la inflación se mantiene cercana al 4%, hay productos con variaciones mucho mayores, perceptibles para el consumidor y difíciles de absorber para las pymes locales. La combinación de ingresos en descenso y costos en aumento constituye hoy, según afirmó, una de las principales amenazas para la sostenibilidad operativa del comercio.

Siete de cada diez empresas tuvieron bajas en sus ventas, pero mantienen sus plantillas porque esperan una recuperación. Aline Bisio, presidenta del CCIS

En cuanto a las demandas prioritarias del sector, la presidenta remarcó que a nivel departamental se insiste en ordenar el espacio público, combatir la competencia desleal y reforzar las medidas de seguridad, inquietudes que provienen directamente de los socios. A nivel nacional, el CCIS trabaja a través de CEDU, impulsando la reglamentación de la Ley de Fronteras —ya activa en la frontera con Brasil desde el 1.º de diciembre—, planteando mejoras en los aranceles de tarjetas y promoviendo una Ley de Inversiones específica para pymes. Valoró especialmente la confirmación del beneficio BROU Recompensa, con 15% de descuento y arancel cero mediante la aplicación BROU a Mano, lo que representa un impulso directo para el consumo formal.

Consultada sobre la competencia regional, Bisio explicó que hoy la influencia argentina se percibe mayormente como neutral, ya que un 45% de las empresas no observa cambios significativos vinculados al tipo de cambio. En el caso de Brasil, en cambio, aumentó el porcentaje de comerciantes que reporta caídas por la relación cambiaria. Destacó además que la rebaja del IMESI sigue siendo una herramienta fundamental para evitar un mayor desvío del consumo hacia Argentina.

La seguridad pública fue otro de los temas centrales. Bisio sostuvo que se trata de un asunto que incide directamente en la actividad comercial y que la institución ha mantenido varias reuniones con las autoridades para reforzar acciones de prevención. Señaló con preocupación el aumento de personas en situación de calle y destacó los intercambios mantenidos con el nuevo Jefe de Policía para coordinar respuestas más rápidas ante hechos delictivos que afectan a los comerciantes.

Respecto a la informalidad, la presidenta recordó que se trata de un reclamo histórico de la institución. Defendió la igualdad de condiciones y la competencia justa, al tiempo que subrayó la importancia de promover beneficios para quienes trabajan dentro del sistema formal. Valoró herramientas como la Ley de Inversiones y los descuentos con tarjetas, que ayudan a transparentar la actividad económica y estimulan la formalización.

Al referirse a las estrategias del CCIS para fortalecer a las pymes, Bisio destacó el trabajo de las Comisiones Sectoriales, que han impulsado proyectos concretos en áreas como turismo, comercio y medio ambiente. Mencionó la participación en Termatalia, la elaboración del Vademécum del agua termal, el Día de Compras, las campañas de fechas especiales y la iniciativa de reciclaje de chatarra electrónica. También subrayó la continuidad de los talleres de importación, de los que surgió un grupo empresarial que viajó a Iquique, y el rol del Centro Pyme, que cuenta con cinco años de trabajo apoyando procesos de formación, gestión y digitalización.

La competencia justa y la formalización son esenciales para proteger al comercio salteño y garantizar condiciones equitativas.

Sobre el turismo, Bisio lo definió como un sector de alto impacto para la economía local, ya que Salto es un destino activo durante todo el año. Señaló que es necesario renovar la propuesta, mejorar el entorno, la infraestructura y los servicios, y valoró especialmente la importancia de la conectividad aérea para atraer visitantes por ocio y negocios, lo que genera un efecto multiplicador en diversos sectores productivos.

Consultada acerca de la digitalización, reconoció que el comercio electrónico representa un desafío creciente para el comercio tradicional, aunque también ofrece oportunidades. Varias empresas locales han incorporado o están incorporando canales digitales y plataformas de venta, pero aún se requiere fortalecer estas estrategias. En este sentido, resaltó el apoyo de ANDE a través del programa MODO Digital.

Finalmente, Bisio adelantó las líneas de trabajo previstas para 2026. Destacó la alianza con ACDE mediante el Programa GADE, que permite a empresarios formar parte de grupos de apoyo y crecimiento que funcionan como directorios para mejorar la toma de decisiones. Además, anunció que el CCIS convocará a sus socios por sectores para identificar necesidades específicas y definir nuevos proyectos. Entre las iniciativas previstas, mencionó una nueva edición de la Promo Salto, mejoras en los convenios de beneficios y nuevos programas de formación para fortalecer la competitividad de las empresas y sus equipos de trabajo.

