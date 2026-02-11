Alerta roja en Salto: 26 incendios en cuatro días

El Comité Departamental de Emergencias de Salto está en sesión permanente ante alerta roja. Bomberos reportó 26 incendios en cuatro días y reiteró la prohibición de quemas.

Comité de Emergencias en sesión permanente por alerta roja en Salto

El Comité Departamental de Emergencias se mantiene en sesión permanente ante la alerta roja vigente por riesgo de incendios en el departamento de Salto. La situación fue analizada este martes en una reunión de trabajo encabezada por el intendente Carlos Albisu, quien preside el organismo, junto a representantes del CECOED y distintas instituciones vinculadas a la respuesta ante emergencias.

Durante el encuentro, el jefe comunal informó que, según datos aportados por la Dirección Nacional de Bomberos, en los últimos cuatro días se registraron cerca de 26 incendios en el departamento, una cifra que encendió las alarmas en el contexto de altas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Albisu destacó el trabajo coordinado que se viene desarrollando entre los distintos actores institucionales y subrayó la necesidad de reforzar la prevención y la concientización ciudadana. “Gran parte de estos episodios son prevenibles”, señaló, al tiempo que llamó a extremar los cuidados y asumir un compromiso colectivo frente al riesgo.

Bomberos advierte consecuencias judiciales

Por su parte, el jefe de Bomberos de Salto, Matías Alsúa, recordó que provocar incendios puede derivar en consecuencias judiciales. Indicó además que se encuentra vigente el decreto 436, que prohíbe las quemas, especialmente bajo la actual alerta roja.

Alsúa insistió en la importancia de denunciar cualquier foco de humo o situación sospechosa a través del 911. “Si se ve humo, hay que llamar”, reiteró, enfatizando que una respuesta rápida puede evitar daños mayores.

Coordinación y apoyo logístico

El coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), Aquiles Mainardi, expresó su preocupación por el número de incendios registrados en los últimos días, al considerarlo elevado para la realidad departamental.

Explicó que el CECOED cumple la función de apoyar a Bomberos, poniendo a disposición recursos del Gobierno Departamental según las necesidades de cada evento, además de articular acciones con las distintas instituciones que integran el Comité.

Mainardi valoró especialmente la labor de Bomberos, cuya intervención oportuna ha permitido evitar pérdidas humanas y, en muchos casos, daños materiales de consideración. No obstante, insistió en que la prevención sigue siendo la herramienta central para reducir riesgos y costos.

