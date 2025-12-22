Alerta por correo falso que suplanta a UTE: una nueva estafa en circulación

- espacio publicitario -

En las últimas horas comenzaron a circular correos electrónicos que simulan ser comunicaciones oficiales de UTE, la empresa estatal proveedora de energía eléctrica. A simple vista, el mensaje aparenta ser legítimo: utiliza el nombre de la empresa, imágenes vinculadas al sector energético y un lenguaje que busca generar urgencia, ofreciendo supuestos “beneficios para residentes” con cobros semanales en pesos uruguayos.

Sin embargo, se trata de un hoax —una estafa digital— cuyo objetivo es inducir a los usuarios a ingresar a enlaces externos para recabar información personal y financiera.

Los datos de quien está detrás de ese mensaje patrocinado, se pueden visualizar haciendo «tap» sobre los tres puntitos(«…«) como muestra la siguiente imagen:

Aquí se puede ver claramente el logotipo de la empresa UTE(empresa estatal de Uruguay, proveedora monopólica de energía eléctrica) en el contenido patrocinado, sin embargo, al pedir información del remitente aparece una empresa polaca. Esta promo incluye un enlace(un botón para registrasrse) que lleva a una página web que simula pertenecer a la empresa

El botón «Registrese» en lleva a una página «mechvision.com», totalmente ajena a UTE. la página emula 100% al estilo del portal de UTE, y lleva a otro formulario de «encuesta» para la recopilación de datos.

Uno de los elementos más claros que delata el fraude es el origen del anuncio. Al revisar los datos del remitente, se observa que el correo fue patrocinado desde un dominio extranjero y que el pago del anuncio proviene de una empresa radicada en Polonia, algo completamente ajeno a cualquier comunicación institucional de una empresa pública uruguaya. Este tipo de maniobras suele apoyarse en plataformas de anuncios para ganar visibilidad y confianza inicial, aprovechando logos y nombres conocidos.

Otro punto de alerta es el contenido del mensaje. Promesas de ingresos rápidos, cupos limitados y llamados a “apurarse antes de que se agoten” son recursos habituales en este tipo de estafas. Las empresas estatales no comunican beneficios económicos de esta forma ni solicitan datos personales mediante enlaces enviados por correo electrónico.

Cuando un aviso es real, o sea, quién está detrás de la publicación es quien dice ser, debería aparecerles como en el siguiente ejemplo de una promoción del BBVA:

Promoción en Google del BBVA Uruguay. Como se puede apreciar, los datos del anunciante corresponden con quien ofrece la promoción. Vale aclarar también que un anunciante diferente al objeto patrocinado sea, obligatoriamente un hoax, pero generalmente son las mismas empresas las que realizan las promociones. Es altamente improbable que un tercero realice la promoción.

Desde EL PUEBLO se exhorta a la población a extremar las precauciones:

No abrir enlaces ni descargar archivos de correos cuyo origen genere dudas, aun cuando el remitente parezca conocido.

Verificar siempre el dominio del correo y la información del anunciante.

Desconfiar de mensajes que prometen ganancias fáciles o beneficios extraordinarios.

Nunca proporcionar datos personales, bancarios o credenciales en sitios a los que se accede desde correos no verificados.

Ante cualquier duda, lo recomendable es consultar directamente los canales oficiales de la empresa o comunicarse con los organismos correspondientes. La prevención y la información siguen siendo las mejores herramientas para evitar caer en este tipo de engaños que, lamentablemente, se repiten y se perfeccionan con el tiempo.

