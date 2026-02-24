31.1 C
Alejo Mussetti;  El héroe de la sub 18

Marcelo Galarza
Por Marcelo Galarza
Alejo Musetti fue clave para la clasificación de Salto Sub-18: sostuvo al equipo en el partido y atajó dos penales decisivos en una tarde inolvidable.

En la tanda de penales; «Los miraba a los ojos y veía sus movimientos»

Fueron las manos que sostuvieron a la selección de Salto en un partido que dejó lecciones, marcó errores y evidenció que el planteo del rival fue superior durante largos pasajes. La actitud y la estrategia de Selección de Tacuarembó resultaron notables desde el inicio, imponiendo condiciones y aprovechando desatenciones defensivas.

En ese contexto emergió la figura de Alejo Musetti, determinante a lo largo de los 90 minutos. Los dos goles recibidos fueron prácticamente inevitables: el arquero nada pudo hacer ante las fallas en la última zona y la eficacia de los atacantes tacuaremboenses.

En el complemento, cuando Salto caía 2 a 0, Mussetti “achicó el arco”. Se agigantó bajo los tres palos y evitó lo que pudo haber sido el tercer gol, una conquista que habría cambiado por completo la historia del encuentro y significado la eliminación. Sostuvo remates directos complicados, ganó en el mano a mano y transmitió seguridad en el momento más delicado.

Y en la definición desde el punto penal volvió a ser decisivo: contuvo dos de los tres disparos ejecutados por el conjunto visitante, transformándose sin discusión en la gran figura de la tarde en la categoría Sub-18. Su actuación fue el pilar sobre el que se construyó la clasificación salteña.

Le estrategia para contener los penales

“Los miré al rostro, les miraba a los ojos para tratar de descubrir hacia dónde iba el remate. También observaba la posición en la que se paraban antes de patear. Y ahí me la jugué siempre a uno de los palos donde intuía que podía ir la pelota.

Fue un momento de muchísimo nerviosismo. Los dos equipos estábamos muy tensos. Pero yo sabía que podía contener uno o dos penales; lo principal era mantener la calma. Tenía claro que debía transmitirles seguridad a mis compañeros y en eso me enfoqué.

Esa experiencia la tomé de la definición del año pasado, cuando también nos tocó ir a los penales. De allí saqué aprendizaje. Además, la confianza que me brinda el cuerpo técnico y los arqueros con los que entreno todos los días fue fundamental.

Por eso lo logramos: mis compañeros convirtieron los penales que tenían que convertir y yo atajé los que debía atajar.”

