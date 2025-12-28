Alejandro Torrens con EL PUEBLO. En la hora señalada: «El plantel que tengo; esa es mi fortaleza»

El 24 de diciembre, el Director Técnico de Nacional, le concedió libertad de acción a los jugadores que integran el plantel, porque algunos de ellos tienen familia en otros ámbitos. La verdad es esa. Alejandro, no dejó de ser sensible. Pero el 25 de diciembre a la noche, no supo de contemplaciones. Convocó para las 20 horas a los efectos de entrenar. Había que «sacar del cuerpo lo que había que sacar».

Los jugadores avalaron el plan, «por eso digo que el plantel que tengo es mi fortaleza. Ahí está la creencia y si queremos ser campeones, la respuesta no se puede eludir. Es el aporte de cada uno a la causa». El mediodía de ayer sábado, para que HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS hablara con EL PUEBLO. Convengamos que en un estratega como él, no hay tanto misterio en el enfoque. Es de los que otorga simpleza a la palabra que alienta la explicación. Porque hubo que explicar ese doble partido ante Ceibal, en que no pesó la ventaja deportiva. Aquel 3 a 1 arrebató la primera ilusión, «pero eso que pasó también sirvió y en lo inmediato no faltó autocrítica. Había que reencauzar. Perder como perdimos y no avanzar directo a la final no era lo que queríamos, sobre todo cuando hubo momentos que uno tenía el controlado el partido y sin embargo terminas con las manos vacías. Pero digo con franqueza: no se pierde sin que no haya razones. Son lecciones para aprender. Bueno…hubo que aprender de esa lección»

- Publicidad -

«NO ES EL RIVAL QUE VIENE;

ME PREOCUPA NACIONAL»

La noche en que jugaron Ferro Carril y Ceibal, cuando el equipo de Emilio ganando alcanzó la condición de finalista. Alejandro vio los minutos finales, «pero después veré entero el partido. Yo no prefería un rival sí o el otro no. No es el rival que viene el que me preocupa, sino que me preocupa Nacional. Hay que volver a ensamblar bien para ser confiables. Por supuesto que aquel 3 a 1 con Ceibal fue un cimbronazo. No digo lo que no es. Pero también, el tiempo a favor para encaminar, ir rectificando para bajar el margen de dudas. Tuvimos más días sin partidos. Pero no sé si eso es una ventaja. No se si definitivamente lo que nos garantiza un resultado a favor. Yo no me confiaría en esa razón. Aquí la confianza surge del rendimiento.

Pero algo remarco: si llegamos a la final, es porque ganamos el acumulado. O sea: no hubo una gauchada de nadie con nosotros. En aquel momento existió el valor de la respuesta. Tampoco se trata de recalar tanto en aquello, porque lo que importa es esto. Juega el equilibrio, evitar el desnivel. Por eso hablo del plantel y de los jugadores que tengo. No es que crea en cada jugador por el hecho de creer, es porque sé hasta donde pueden llegar. Eso lo tengo asumido. Y es algo más que una ilusión».









«No pensamos en el segundo; al primero hay que ganarlo»

-Son dos partidos. ¿Y entonces?

«Salir a proponer. Salir a buscar»

-Significa, el no al empate cómo primera vía de llegada al propósito….

«Quiero ser claro: no pensamos en el segundo partido. Al primero hay que ganarlo».

-¿El resultado del primer partido es el que te marca el camino?

«Ahhhhhh….creo que sí. Si uno gana el primero, en el segundo puede manejarse de otra manera».

-Esa otra manera implica la especulación. O no.

«Lo que ocurre es que lo mental también influye. Es como haber alcanzado el primer objetivo»

-Buscar, ¿pasa por el riesgo?

«No. No. Si en el plantel se incluyen jugadores con respuesta, arriesgar es la consecuencia».

-¿Más allá del rival?

«Más allá del rival. Por eso hablaba que la preocupación no es el rival que viene, la preocupación

es Nacional. Ferro será lo que deba ser. Pero la energía nuestra pasa por Nacional»

-No les ha faltado regularidad en el año….

«Es verdad. La hemos tenido. El paso en falso fue ante Ceibal. Pero vayan a la estadística

de todo lo previo. Los puntos, los goles a favor, los goles en contra. Y ojo que en el fútbol salteño

tener regularidad no es cosa fácil. No hay quien no exiga. ¿O hay alguien que no exiga?

-José «Tote» Martínez.¿Descartado o la chance de volver?

«Ya tenemos la máscara facial con la que podría jugar, para evitar complicaciones. Pero está la duda

Tampoco es fácil incluirlo después de lo que le pasó. Hay que hablar de dos meses de aquella

lesión».

-Como siempre, te guardas la integración. No antes que lo sepan los jugadores.

«Si siempre actué con ellos de esa manera, ¿por qué lo voy a cambiar ahora?»

-¿Qué es poner en cancha lo mejor que se tenga para alcanzar el mejor resultado?

«El mejor resultado es la consecuencia del mejor rendimiento. La propuesta de la que hablo surge

a partir de esa razón. Yo digo que es la razón que sirve. O la que desnivela. No hay otra»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0lq5