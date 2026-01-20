Alejandro Henry: “La sequía está pegando muy fuerte…»

Y Colonización tiene que ser una herramienta de desarrollo, no solo de reparto de tierras”

El presidente del Instituto Nacional de Colonización analizó la crítica situación de la lechería por el déficit hídrico, la pérdida de productores familiares y el nuevo rumbo estratégico del organismo, que busca impulsar el desarrollo rural a partir de tierra, capital y conocimiento.

La lechería uruguaya atraviesa uno de sus momentos más complejos. A la histórica caída de productores se suma una sequía “muy violenta y repentina”, que golpea con fuerza a las principales cuencas del país. Así lo expresó Alejandro Henry, productor lechero de Lavalleja y presidente del Instituto Nacional de Colonización, en diálogo con Actualidad Agropecuaria, donde describió un escenario preocupante: “El rubro está muy complicado. Veníamos con déficit de agua, pero a fines de noviembre se trancó mal y no llovió absolutamente nada hasta ahora, hasta mitad de enero”.

Henry explicó que, pese a que 2025 fue un buen año en precios y clima, la salida de productores continúa y deja una señal clara de alarma: “Aumenta la leche, pero disminuye la gente. Cuando el productor tiene la oportunidad de vender ganado y salir del sector, se sale, porque tiene en la memoria lo mal que se pasó en años anteriores”.

En ese contexto, el presidente del INC aseguró que el instituto está encarando un cambio profundo de estrategia, dejando atrás el rol de simple administrador de tierras para transformarse en una herramienta de desarrollo rural. “Pretendemos darle al instituto un enfoque de desarrollo y no solo de distribución de tierra. Para que un predio se desarrolle se necesitan tres pilares: la tierra, el capital y el conocimiento”, afirmó.

Ese nuevo enfoque se traduce en una fuerte articulación con el Ministerio de Ganadería y con toda la institucionalidad agropecuaria, incorporando financiamiento, asistencia técnica, riego, control sanitario, electrificación, caminería y conectividad, con el objetivo de que las colonias se transformen en verdaderos polos de desarrollo. “Queremos que las colonias sean un polo de desarrollo para toda la zona, no solo para los colonos”, subrayó.

Ante el impacto del déficit hídrico, Henry confirmó que Colonización dispuso medidas concretas para amortiguar la situación de los productores. “Implementamos un microcrédito de 2.000 dólares por colono para compra de ración, forraje o mejora de sistemas de agua, como forma de amortiguar el efecto de la sequía”, explicó, y agregó que el instituto participa activamente en programas como Procría, el Comité Interministerial de Riesgo y los planes de riego para todos los rubros productivos.

Otro de los ejes centrales del plan estratégico es el apoyo a los jóvenes y a la mujer rural. Henry destacó la política de cotitularidad como uno de los cambios más importantes del instituto y adelantó que se profundizarán los llamados enfocados en jóvenes y primeros tambos. Para el norte del país, donde la lechería se ha debilitado, Colonización apuesta a campos de recría, emprendimientos colectivos, sistemas de riego y al desarrollo ganadero, con el objetivo de reactivar las cuencas productivas. “Hay potencial humano y de suelos, y queremos ayudar a levantar las limitantes para que la producción vuelva a crecer”, señaló.

Finalmente, explicó que la compra de tierras responde a una estrategia clara, priorizando zonas con alta concentración de productores familiares, la recompra de campos de colonos propietarios para reincorporarlos a las colonias y la adquisición de campos colectivos para forraje y recría. Sobre el caso de María Dolores, sostuvo que el objetivo fue apoyar a la agricultura familiar, lechería y confirmó que habrá un nuevo llamado para la explotación de cultivos de invierno.

