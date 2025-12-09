Albisu y Texeira Núñez recibieron al diputado De Brum para analizar proyectos de desarrollo en Salto

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, junto al secretario general del Gobierno departamental, Walter Texeira Núñez, recibió este lunes al diputado colorado Horacio de Brum en el despacho del jefe comunal. Durante la instancia, el legislador presentó una serie de planteamientos y propuestas vinculadas a proyectos de obras e iniciativas destinadas a distintas zonas del departamento.

Según se informó desde el Gobierno de Salto, la reunión permitió que el diputado detallara el alcance de cada una de las iniciativas, mientras las autoridades del Ejecutivo departamental tomaron nota de los planteos, enmarcados en el trabajo conjunto que se viene desarrollando con los representantes nacionales. La mirada estuvo puesta en identificar líneas de acción posibles y coordinar gestiones que puedan concretarse en el corto y mediano plazo.

El intercambio reafirmó la importancia de mantener canales de diálogo fluidos entre la Intendencia y los actores políticos e institucionales, con el objetivo de promover acciones que contribuyan al desarrollo del departamento y al bienestar de la población. Desde la administración departamental se valoró positivamente la instancia, destacando que estos espacios de conversación fortalecen la articulación y permiten avanzar en soluciones para las diversas necesidades que presenta Salto.

