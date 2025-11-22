Albisu se reunió con el embajador de Paraguay para impulsar acuerdos logísticos y turísticos

- espacio publicitario -

Albisu mantuvo reunión con el embajador de Paraguay para fortalecer vínculos comerciales, logísticos y turísticos

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, acompañado por la coordinadora de Inversiones del Gobierno departamental, Cra. Vera Facchín, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el embajador de la República del Paraguay en Uruguay, Didier Olmedo, y el secretario Laviero Balmelli.

Fue un encuentro cordial y orientado a la generación de acuerdos, donde se abordaron temas vinculados al relacionamiento comercial entre ambos países, con foco en logística, infraestructura, transporte y turismo.

Durante el diálogo, las autoridades salteñas presentaron a Salto como un potencial polo logístico regional, capaz de operar como buffer para empresas paraguayas que trabajan con Uruguay y el Cono Sur. La propuesta destaca la ubicación estratégica del departamento, su conectividad y las capacidades de infraestructura ya disponibles.

En el plano turístico, Albisu subrayó que cada año ingresan a Uruguay alrededor de 40.000 turistas paraguayos, siendo Salto su principal puerta de entrada. En este sentido, remarcó la necesidad de generar condiciones para que el departamento deje de ser solo un punto de tránsito y pase a integrarse a la estadía de los visitantes, ampliando la oferta y la articulación binacional.

Asimismo, se informó al embajador Olmedo que Salto participará en Expo Carga, la feria de transporte y logística que tendrá lugar en diciembre en Punta del Este. A partir de esta instancia, se acordó iniciar acciones conjuntas con la Embajada de Paraguay, incluyendo acercamientos a empresas paraguayas durante el desarrollo del evento.

Finalmente, se manifestó un interés mutuo en avanzar hacia un hermanamiento de ciudades, con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral, fomentar el intercambio comercial y dinamizar el turismo entre ambos países.

