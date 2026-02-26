Albisu reunió a alcaldes y organismos para gestión del interior

Gabinete ampliado en Salto reunió a alcaldes y organismos nacionales para coordinar acciones en caminería, salud, seguridad y servicios del interior.

Albisu encabezó gabinete ampliado con alcaldes y organismos para fortalecer la gestión en el interior

El intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó un gabinete ampliado junto a los seis alcaldes del departamento, representantes de organismos nacionales y el nuevo jefe de Policía de Salto, el Comisario Mayor (R) Ernesto Cossio, quien recibió la bienvenida formal durante la instancia. La reunión tuvo como objetivo principal coordinar acciones y dar respuesta a las principales demandas del interior profundo del departamento.

Participaron los alcaldes Rosita Moreno (Mataojo), Antonio Tejeira (Colonia Lavalleja), Santiago Dalmao (Rincón de Valentín), Sandra Toncovitz (San Antonio), Luis Enrique Valerio (Villa Constitución) y Luis Enrique Zuliani (Belén), además de autoridades del MIDES, MSP, INAU y RAP, junto a directores de Obras, Servicios Públicos, Descentralización y Cercanía del Gobierno Departamental.

El director de Obras, Juan Manuel Texeira Núñez, explicó que se trató del tercer gabinete temático con municipios, en el cual se abordaron planteos vinculados a caminería rural, vertederos y pavimentación, buscando soluciones concretas acorde a las prioridades planteadas por cada localidad.

Desde los municipios también se valoró la instancia como una oportunidad de coordinación directa. El alcalde de Belén, Luis Enrique Zuliani, definió el encuentro como “una jornada intensa de trabajo”, en la que cada municipio expuso problemáticas de gestión y temas relacionados con salud y seguridad. Además, destacó la relevancia del diálogo en el marco de la elaboración del Plan Operativo Anual y del presupuesto quinquenal.

En la misma línea, el alcalde de Villa Constitución, Luis Enrique Valerio, subrayó la importancia de la articulación con organismos nacionales como MIDES, INAU y la Jefatura de Policía, señalando que el trabajo conjunto permite avanzar en una misma dirección para atender las necesidades del territorio. Por su parte, Antonio Tejeira, alcalde de Colonia Lavalleja, resaltó el trabajo en equipo y el avance en la planificación a largo plazo del quinquenio.

Desde Mataojo, la alcaldesa Rosita Moreno indicó que uno de los temas centrales fue el traslado de estudiantes, alcanzándose una solución que garantiza la continuidad del servicio. “Lo que queremos es que nuestros jóvenes continúen estudiando y creciendo”, expresó.

Al cierre del encuentro, el intendente Carlos Albisu remarcó que el objetivo de los gabinetes ampliados es fortalecer la integración y la complementación entre instituciones para lograr mejores resultados en el territorio. Según señaló, la finalidad es resolver los problemas de los ciudadanos del interior profundo mediante un trabajo articulado entre las distintas dependencias del Estado.

“Vamos por ese camino de complementarnos, de trabajar y de facilitar para llegar a los mejores resultados para nuestra gente”, concluyó el jefe comunal.

