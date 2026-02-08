Albisu regresó al país y participará del desfile de samba

El intendente de Salto, Carlos Albisu, volvió al país tras la misión oficial en China, retomará el mando departamental y participará del cierre del desfile de samba.
El intendente de Salto, Carlos Albisu, arribó este domingo por la mañana al Aeropuerto Internacional de Carrasco, proveniente de la República Popular China, donde participó de una misión oficial junto a la delegación encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi.
Tras su llegada al país, Albisu se trasladará en horas de la tarde a la ciudad de Salto, donde se realizará el cambio de mando con Francisco Blardoni, quien se desempeñó como intendente interino durante su ausencia.
Asimismo, el jefe comunal informó que esta noche participará del cierre de los desfiles de escuelas de samba, que se desarrollan en la Costanera Norte, actividad que forma parte de la programación central del Carnaval 2026 en la ciudad.