Albisu recorrió en barrio Artigas el inicio del convenio con Fundación Piso Digno

Comenzaron los trabajos de instalación de pisos elevados de madera para erradicar el piso de tierra en viviendas del departamento.

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, recorrió el barrio Artigas donde comenzaron los primeros trabajos de instalación de pisos elevados de madera, en el marco del convenio de cooperación firmado entre el Gobierno de Salto y la Fundación Piso Digno. La iniciativa tiene como objetivo erradicar el piso de tierra en viviendas del departamento, una problemática que impacta directamente en la salud y la calidad de vida de las familias.

Durante la visita, el coordinador general de la fundación, Matías Acosta, explicó que se trata de “una solución de emergencia y transitoria, pero profundamente transformadora”, ya que permite reducir enfermedades respiratorias y gastrointestinales. En ese sentido, sostuvo que “pasar del piso de tierra a un piso elevado de madera cambia la vida de las familias, dignifica su día a día y mejora sustancialmente las condiciones de higiene y salud”, al tiempo que manifestó la expectativa de avanzar con el convenio para llegar a todas las familias de Salto que atraviesan esta situación.

Por su parte, el intendente Albisu destacó la importancia de dar respuesta a una necesidad urgente que afecta especialmente a la primera infancia y a las personas adultas mayores. Señaló que se trata de una acción concreta frente a situaciones de emergencia, con un fuerte componente sanitario y social, y valoró la experiencia acumulada por la Fundación Piso Digno en otros puntos del país, lo que facilitó su llegada a Salto y la rápida puesta en marcha del trabajo en territorio.

Desde el área de Cercanía, Juan Andrés Machiavello remarcó que el convenio “va a traer dignidad a la vida cotidiana de muchas familias”, subrayando además el impacto positivo que la instalación de pisos elevados de madera genera en la salud y el bienestar de los hogares beneficiarios.

Si bien la intervención tiene un carácter urgente, desde las instituciones involucradas se coincide en que constituye una respuesta efectiva ante una problemática estructural, generando un impacto inmediato y tangible en la calidad de vida de las familias alcanzadas.

