Albisu recorrió barrios y supervisó trabajos en ejecución

El intendente Carlos Albisu visitó distintos barrios y avenidas de la ciudad, supervisó obras en marcha y dialogó con vecinos y funcionarios.

Intendente Carlos Albisu recorrió distintos barrios y zonas de la ciudad

El intendente de Salto, Carlos Albisu, realizó este lunes una recorrida por diferentes zonas de la ciudad donde el Gobierno departamental ejecuta trabajos de mantenimiento y mejoras urbanas.

Durante la visita, el jefe comunal mantuvo contacto directo con funcionarios y vecinos que se acercaron en los distintos puntos del recorrido, generando instancias de diálogo e intercambio sobre las necesidades de cada sector.

- espacio publicitario -

Albisu señaló que estas recorridas permiten observar de primera mano el avance de las obras y fortalecer el vínculo con la comunidad. “Estas instancias son propicias para ver los avances de los trabajos, dialogar con los funcionarios y, sobre todo, mantener un contacto directo con los vecinos: algunos se acercan a saludar, otros a agradecer por las mejoras en su barrio y también quienes plantean reclamos, de los cuales tomamos nota para buscar soluciones”, expresó.

El intendente estuvo acompañado por el encargado de Gestión Urbana del Gobierno de Salto, Mayor (R) Sergio Acuña; el supervisor general del Departamento de Servicios Públicos, Wilson de Mattos; y el coordinador Sebastián Carballo.

Entre los lugares visitados se encuentran los barrios Artigas, Hipódromo, Burton, Umpierre, Dickinson y Chinchurreta, además de las avenidas Manuel Oribe y Ramón Vinci, donde continúan desarrollándose distintos trabajos de mejora y mantenimiento urbano.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/q481