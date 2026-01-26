Albisu presentó un proyecto para modernizar el Estadio Bernasconi

El intendente recorrió el estadio junto a técnicos y anunció mejoras en infraestructura deportiva y espacios recreativos para la zona sur de Salto.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó una recorrida por el Estadio Bernasconi junto a técnicos de la Intendencia, empresas especializadas, el equipo de urbanismo liderado por el arquitecto Federico Villar y el coordinador de Deportes, doctor Marcelo García da Rosa, con el objetivo de evaluar el estado actual del estadio y su entorno, en el marco de un proyecto integral de modernización y desarrollo deportivo para la zona sur de la ciudad.

Durante la visita, Albisu señaló que se trata de un estadio “emblemático para los salteños” y explicó que el Gobierno departamental trabaja en una propuesta de alcance general que apunta a mejorar sus instalaciones y adecuarlas a estándares modernos. Indicó que la intervención no se limitará al edificio principal, sino que abarcará también los espacios aledaños.

El plan prevé mejoras en las tribunas y en la cancha, con la incorporación de piso flotante, así como la actualización de los sistemas de información mediante tableros y equipamiento tecnológico. Según expresó el intendente, la intención es posicionar al estadio en un nivel competitivo que permita recibir eventos locales, equipos de Montevideo y torneos internacionales.

En ese marco, el Estadio Bernasconi podrá albergar disciplinas como básquetbol, fútbol sala, handball y boxeo, además de espectáculos deportivos y culturales, ampliando su uso y proyección para la comunidad.

La iniciativa incluye además una intervención urbana en el sector comprendido entre las avenidas Patulé y Solari, donde se proyecta la construcción de un polideportivo con canchas de fútbol 5, fútbol de arena, vóleibol de arena y espacios multiuso para fútbol sala, básquetbol y vóleibol.

El proyecto contempla áreas destinadas a skate y bicicletas, espacios recreativos para niños y zonas pensadas para personas de todas las edades. Albisu destacó que se busca crear un ámbito de encuentro y convivencia que integre a la población del barrio y de toda la ciudad.

Asimismo, se anunció que el predio será un espacio cerrado, con vigilancia las 24 horas y adecuada iluminación, con el objetivo de brindar seguridad a quienes concurran a realizar actividad física o recreativa. El intendente remarcó que el deporte es una herramienta de salud y también un factor de integración social.

Finalmente, informó que el proyecto comenzó a desarrollarse durante este año 2026 y expresó su expectativa de que en el corto plazo quede definido el diseño final para dar inicio a las obras en esta área estratégica de la ciudad.

