37.1 C
Salto
lunes, enero 26, 2026

Albisu presentó un proyecto para modernizar el Estadio Bernasconi

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
25
Tiempo de lectura: 2 min.

El intendente recorrió el estadio junto a técnicos y anunció mejoras en infraestructura deportiva y espacios recreativos para la zona sur de Salto.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó una recorrida por el Estadio Bernasconi junto a técnicos de la Intendencia, empresas especializadas, el equipo de urbanismo liderado por el arquitecto Federico Villar y el coordinador de Deportes, doctor Marcelo García da Rosa, con el objetivo de evaluar el estado actual del estadio y su entorno, en el marco de un proyecto integral de modernización y desarrollo deportivo para la zona sur de la ciudad.

Durante la visita, Albisu señaló que se trata de un estadio “emblemático para los salteños” y explicó que el Gobierno departamental trabaja en una propuesta de alcance general que apunta a mejorar sus instalaciones y adecuarlas a estándares modernos. Indicó que la intervención no se limitará al edificio principal, sino que abarcará también los espacios aledaños.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

El plan prevé mejoras en las tribunas y en la cancha, con la incorporación de piso flotante, así como la actualización de los sistemas de información mediante tableros y equipamiento tecnológico. Según expresó el intendente, la intención es posicionar al estadio en un nivel competitivo que permita recibir eventos locales, equipos de Montevideo y torneos internacionales.

En ese marco, el Estadio Bernasconi podrá albergar disciplinas como básquetbol, fútbol sala, handball y boxeo, además de espectáculos deportivos y culturales, ampliando su uso y proyección para la comunidad.

La iniciativa incluye además una intervención urbana en el sector comprendido entre las avenidas Patulé y Solari, donde se proyecta la construcción de un polideportivo con canchas de fútbol 5, fútbol de arena, vóleibol de arena y espacios multiuso para fútbol sala, básquetbol y vóleibol.

El proyecto contempla áreas destinadas a skate y bicicletas, espacios recreativos para niños y zonas pensadas para personas de todas las edades. Albisu destacó que se busca crear un ámbito de encuentro y convivencia que integre a la población del barrio y de toda la ciudad.

Asimismo, se anunció que el predio será un espacio cerrado, con vigilancia las 24 horas y adecuada iluminación, con el objetivo de brindar seguridad a quienes concurran a realizar actividad física o recreativa. El intendente remarcó que el deporte es una herramienta de salud y también un factor de integración social.

Finalmente, informó que el proyecto comenzó a desarrollarse durante este año 2026 y expresó su expectativa de que en el corto plazo quede definido el diseño final para dar inicio a las obras en esta área estratégica de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/eebq
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal