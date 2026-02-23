Albisu urge aprobar el Presupuesto para activar obras

Albisu pidió acelerar la aprobación del Presupuesto quinquenal para iniciar obras, mejorar servicios básicos y generar empleo local en Salto.

Albisu pidió a ediles una rápida aprobación del Presupuesto para encarar obras y mejoras que Salto necesita

Este lunes en horas de la mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el intendente de Salto, Carlos Albisu; el secretario general, Walter Texeira Núñez; y -por videoconferencia- el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, con el objetivo de abordar temas vinculados al Presupuesto que actualmente se encuentra a estudio de la Junta Departamental.

Del encuentro participaron integrantes del equipo de Gobierno, el diputado Pablo Constenla y ediles de la Coalición Republicana (CORE), en una instancia de intercambio y análisis sobre el proyecto presupuestal presentado por el Ejecutivo.

Durante la reunión se recordó que el Gobierno Departamental continúa funcionando con el Presupuesto anterior, lo que implica diversas dificultades para la planificación y ejecución de nuevas acciones. En ese sentido, se remarcó la necesidad de aprobar el Presupuesto quinquenal a la mayor brevedad posible.

El intendente Albisu expresó que existe inquietud en la ciudadanía, con reclamos por acciones concretas, y subrayó que desde el Gobierno también se requiere con urgencia la aprobación del Presupuesto para comenzar a concretar obras y mejoras ya anunciadas. Dijo que entiende la ansiedad que le transmite la gente, y que él “es el más ansioso de todos” para que “arranquen” de una vez los trabajos que se requieren para sacar a Salto adelante. “Seguiremos yendo a la guerra con escarbadientes hasta que no tengamos el Presupuesto” afirmó.

El jefe comunal puntualizó que el financiamiento de largo plazo solicitado estaría disponible recién aproximadamente para el mes de setiembre, una vez cumplidas las etapas correspondientes del proceso.

Por su parte, el secretario general Walter Texeira Núñez señaló que el Presupuesto presentado puede tener aspectos a corregir o mejorar y transmitió que el Ejecutivo se encuentra abierto a recibir planteos y aportes.

En tanto, el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, indicó que existen temas urgentes a atender, especialmente en las áreas tradicionales del ABC (alumbrado, barrido y calles).

El intendente anunció que apenas se cuente con los recursos del presupuesto se comenzará a trabajar en tres avenidas consideradas prioritarias: Manuel Oribe, Pascual Harriague y Rodó.

Albisu dijo que eso significa trabajo para los salteños, dado que se le exigirá a las empresas que realicen las tareas que contraten un alto porcentaje de mano de obra local.

Agregó que se prevé la instalación de focos de iluminación de alta tecnología en 1.900 cuadras, así como en aproximadamente 22 kilómetros de avenidas. Recordó que el pasado año se realizó una prueba piloto en calle Diego Lamas, entre avenida Barbieri y Soca.

Los miembros del legislativo departamental informaron que se espera que la próxima semana concluya la etapa de análisis en comisión, y que el proyecto pase al Plenario de la Junta Departamental para la consideración y aprobación por parte de los ediles.

