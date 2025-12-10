Albisu participó del cierre del ciclo 2025 de ADM junto al presidente Yamandú Orsi

- espacio publicitario -

El intendente de Salto, Carlos Albisu, fue parte este martes del Almuerzo de Trabajo que marcó el cierre del ciclo 2025 de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), una instancia que reunió a autoridades nacionales, referentes empresariales y actores clave del desarrollo productivo. El encuentro tuvo como disertante central al presidente de la República, Yamandú Orsi, quien realizó un repaso por los principales desafíos del país y destacó el valor de estos espacios de intercambio.

Durante su intervención, Orsi subrayó que este tipo de jornadas “son verdaderamente de trabajo, donde los diferentes participantes pueden intercambiar”. En medio de su exposición, trazó una escena que reflejó el espíritu del encuentro:

“Uno se va imaginando las cosas que van pasando… veo al intendente Albisu que algo estará hablando ahí con Marcos Carámbula, y cerca está Saavedra –presidente de la UAM– seguramente comentando algo sobre el tema agrícola y el mercado. Esos intercambios pasan acá, pasan en estos espacios”, afirmó el mandatario.

El presidente también remarcó que “un país se construye con 19 departamentos fuertes, con empresarios que invierten, con trabajadores que se organizan, con universidades que investigan, con gremiales que defienden los intereses nacionales y con organizaciones sociales que empujan”, destacando el rol activo de todos los actores territoriales.

Por su parte, Albisu valoró la oportunidad de representar a Salto en un ámbito nacional que permite proyectar el desarrollo del departamento a través del diálogo institucional. Consideró fundamental participar de espacios donde convergen miradas del sector público, privado y social, generando propuestas que contribuyan al crecimiento del país.

El cierre del ciclo 2025 de ADM reafirmó la importancia de promover encuentros donde autoridades y representantes de diversos sectores puedan compartir diagnósticos, intercambiar ideas y avanzar en iniciativas que fortalezcan el desarrollo nacional desde una perspectiva integradora.

