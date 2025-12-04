Albisu participó como panelista en EXPOCARGA 2025, el principal encuentro de transporte y logística del país

- espacio publicitario -

Con la presencia del intendente de Salto, Carlos Albisu, como uno de los expositores, este miércoles 3 de diciembre comenzó en el Punta del Este Convention & Exhibition Center la tercera edición de EXPOCARGA, la mayor Exposición de Transporte, Logística, Tecnología e Infraestructura del Uruguay. El evento se extenderá hasta el sábado 6 y continúa consolidándose como una instancia de referencia a nivel nacional y regional.

Tras el éxito de sus dos primeras ediciones, la muestra regresó con un formato ampliado, orientado a fortalecer el intercambio profesional, generar negocios y promover la discusión estratégica sobre el futuro del transporte, la movilidad y la logística en Uruguay y la región.

El Gobierno de Salto tuvo una presencia destacada en esta edición. Albisu integró el Panel 3: “Integración multimodal y eficiencia logística en la Cuenca del Plata”, acompañado por Francisco Blardoni y la Cra. Vera Facchín, integrantes de su equipo de gobierno.

Durante el panel se abordaron los principales desafíos y oportunidades para mejorar la conectividad en la región, con énfasis en la multimodalidad como herramienta para optimizar rutas de carga, reducir costos logísticos, fortalecer la cooperación transfronteriza e integrar los modos terrestre, fluvial y portuario. También se destacó la importancia de avanzar hacia un sistema de transporte más sostenible, ágil y competitivo.

La participación del intendente Albisu subraya el rol estratégico de Salto dentro del corredor logístico regional y su presencia activa en espacios de planificación e innovación vinculados a la movilidad, el comercio exterior y las cadenas productivas.

El panel fue moderado por el catedrático Gustavo Quartara (Universidad ORT) y reunió a referentes internacionales y técnicos especializados del sector, generando un intercambio con miradas diversas sobre el futuro logístico de la Cuenca del Plata.

