21.5 C
Salto
viernes, enero 9, 2026

Albisu integrará la delegación oficial que acompañará a Orsi en viaje a China

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
29
Tiempo de lectura: 1 min.

El intendente Carlos Albisu será parte de la delegación oficial que acompañará al presidente Yamandú Orsi en la misión a China prevista para febrero de 2026.

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, integrará la delegación oficial que acompañará al presidente de la República, Yamandú Orsi, en el viaje a la República Popular de China previsto entre los días 1.º y 7 de febrero de 2026, en el marco de una misión de alto nivel orientada a profundizar los vínculos comerciales y de cooperación bilateral.

La participación de Albisu se da a partir de la decisión del presidente Orsi de incorporar al Congreso de Intendentes en la gira oficial. En ese sentido, fueron designados como representantes del organismo su presidente, Dr. Nicolás Olivera, y los vicepresidentes Dr. Francisco Legnani y Dr. Carlos Albisu.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

China es actualmente el principal destino de las exportaciones uruguayas y un socio clave en la balanza comercial del país, lo que otorga un peso estratégico a esta visita oficial, que busca consolidar y ampliar oportunidades de intercambio económico, comercial y de inversión.

La agenda del viaje contempla actividades en Beijing y Shanghai. Las instancias centrales de la delegación empresarial se desarrollarán los días 3 y 4 de febrero en Beijing, y 5 y 6 de febrero en Shanghai, con encuentros enfocados en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, la promoción de la oferta exportable uruguaya y la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

La delegación oficial partirá el 29 de enero desde Uruguay rumbo a Madrid, desde donde continuará viaje hacia Beijing. El regreso está previsto para el 8 de febrero, con arribo a Montevideo, cerrando así una misión orientada a reforzar la inserción internacional del país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rjn6
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal