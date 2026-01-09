Albisu integrará la delegación oficial que acompañará a Orsi en viaje a China

El intendente Carlos Albisu será parte de la delegación oficial que acompañará al presidente Yamandú Orsi en la misión a China prevista para febrero de 2026.

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, integrará la delegación oficial que acompañará al presidente de la República, Yamandú Orsi, en el viaje a la República Popular de China previsto entre los días 1.º y 7 de febrero de 2026, en el marco de una misión de alto nivel orientada a profundizar los vínculos comerciales y de cooperación bilateral.

La participación de Albisu se da a partir de la decisión del presidente Orsi de incorporar al Congreso de Intendentes en la gira oficial. En ese sentido, fueron designados como representantes del organismo su presidente, Dr. Nicolás Olivera, y los vicepresidentes Dr. Francisco Legnani y Dr. Carlos Albisu.

China es actualmente el principal destino de las exportaciones uruguayas y un socio clave en la balanza comercial del país, lo que otorga un peso estratégico a esta visita oficial, que busca consolidar y ampliar oportunidades de intercambio económico, comercial y de inversión.

La agenda del viaje contempla actividades en Beijing y Shanghai. Las instancias centrales de la delegación empresarial se desarrollarán los días 3 y 4 de febrero en Beijing, y 5 y 6 de febrero en Shanghai, con encuentros enfocados en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, la promoción de la oferta exportable uruguaya y la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

La delegación oficial partirá el 29 de enero desde Uruguay rumbo a Madrid, desde donde continuará viaje hacia Beijing. El regreso está previsto para el 8 de febrero, con arribo a Montevideo, cerrando así una misión orientada a reforzar la inserción internacional del país.

