Albisu dispuso la entrega de canastas a cuidacoches ante la suspensión del estacionamiento tarifado

Este martes, el Gobierno de Salto llevó adelante la entrega de alrededor de 70 canastas de comestibles y un pan dulce a cuidacoches legalmente registrados que desarrollan su labor en distintos puntos del microcentro de la ciudad.

La medida se enmarca en la decisión de no cobrar el estacionamiento tarifado en zona azul los días martes 23 y miércoles 24 de diciembre. En ese contexto, y considerando el impacto que la suspensión del cobro del estacionamiento genera en los ingresos de los cuidacoches, el intendente Carlos Albisu dispuso esta acción de acompañamiento social, que fue muy bien recibida por los trabajadores, quienes cumplen un rol cotidiano en el ordenamiento del tránsito en el centro de la ciudad.

Cabe señalar que, en una instancia inicial, se había resuelto también liberar el cobro del estacionamiento el día 5 de enero. Sin embargo, ante la inquietud planteada por los propios cuidacoches, el intendente Albisu resolvió mantener el cobro del estacionamiento tarifado en esa fecha, atendiendo el planteo de los trabajadores y buscando preservar sus ingresos.

Para la instrumentación de la medida social, se realizó un trabajo articulado entre las direcciones de Desarrollo Social y Movilidad Urbana, lo que permitió una correcta comunicación con los cuidacoches registrados y la organización eficiente de la entrega de las canastas.

La liberación del estacionamiento tarifado fue posible a partir de un acuerdo estratégico entre la Intendencia de Salto y el Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), con el objetivo de favorecer la actividad comercial en una de las fechas de mayor movimiento del año.

Desde el Gobierno de Salto se destacó que esta resolución forma parte de una mirada integral de gestión, orientada a acompañar al comercio, ordenar la ciudad y, al mismo tiempo, estar presente con acciones concretas junto a quienes se ven directamente afectados por determinadas decisiones de política pública, reafirmando un enfoque de cercanía, diálogo y sensibilidad social.

