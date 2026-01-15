26.1 C
Salto
jueves, enero 15, 2026

Albisu definió prioridades en Servicios Públicos ante la alta demanda en espacios verdes

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
11
Tiempo de lectura: 1 min.

Las condiciones climáticas y la finalización del programa Uruguay Impulsa obligan a redefinir prioridades operativas.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de Servicios Públicos y del Área de Espacios Verdes, con el objetivo de analizar la situación actual y definir prioridades frente a la creciente demanda generada por las recientes condiciones climáticas.

Durante el encuentro se evaluó el impacto de las lluvias y el acelerado crecimiento de la vegetación, un fenómeno que ha provocado un aumento significativo de las tareas de mantenimiento en plazas, parques, canteros y espacios públicos de distintos puntos del departamento.

A esta situación se suma la finalización del programa Uruguay Impulsa, lo que implica una reducción en la cantidad de personal disponible para estas labores, agregando un nuevo desafío a la operativa diaria del área.

En ese contexto, el intendente Albisu solicitó establecer como prioridad uno la reorganización de los trabajos, apuntando a optimizar los recursos humanos y logísticos con los que cuenta el servicio, para dar respuesta a las situaciones más urgentes y asegurar el mantenimiento básico de los espacios públicos.

Desde el Gobierno de Salto se informó que se continúa trabajando en la planificación y coordinación de acciones, con el objetivo de atender las demandas de la población y preservar el cuidado de los espacios verdes en todo el departamento.

