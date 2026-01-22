27.6 C
Salto
viernes, enero 23, 2026

Albisu coordinó acciones con su gabinete tras el incendio en el Mercado Regional

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
35
Tiempo de lectura: 1 min.

Tras el incendio en el Mercado Regional, el intendente Carlos Albisu reunió a su gabinete para coordinar respuestas integrales y asistir a los afectados.

En las horas posteriores al incendio que afectó al Mercado Regional, el intendente de Salto, Carlos Albisu, encabezó una reunión de coordinación con integrantes de su gabinete para analizar el impacto del siniestro y definir líneas de acción inmediatas.

La instancia se desarrolló en la mañana de este jueves en el despacho del jefe comunal y tuvo como eje central la necesidad de dar una respuesta ordenada y eficaz frente a las consecuencias del incendio. Albisu, quien además preside el Comité Departamental de Emergencias, había estado presente en el lugar del hecho durante la noche del miércoles, acompañando el trabajo de los equipos operativos y técnicos que intervinieron en la emergencia.

Según se informó, desde ese momento el Gobierno de Salto mantiene contacto permanente con las áreas involucradas, realizando evaluaciones preliminares de los daños y avanzando en un abordaje integral de la situación.

Durante la reunión se analizaron aspectos sociales, administrativos, urbanos y jurídicos, con especial énfasis en la situación de las familias y trabajadores que se vieron afectados por la pérdida de su fuente laboral como consecuencia del incendio en el Mercado Regional.

Del encuentro participaron el secretario general Cr. Walter Texeira Núñez; el coordinador del CECOED, Aquiles Mainardi; el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte; el encargado de Gestión Urbana, mayor (R) Sergio Acuña; la directora de Gestión Administrativa, Esc. Myrna Haller; el representante del Gobierno Departamental en el Congreso de Intendentes, Francisco Blardoni; y el jefe del Área Jurídica, Dr. Gabriel Rodríguez.

Desde la Intendencia se reafirmó el compromiso institucional de continuar trabajando de forma articulada para brindar una respuesta responsable y coordinada ante situaciones de emergencia que generan un fuerte impacto en la comunidad.

