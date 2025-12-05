Albisu concede una semana más para analizar el financiamiento y abre la puerta a nuevos aportes

- espacio publicitario -

El intendente Albisu accedió a postergar una semana el tratamiento del financiamiento y abrió un nuevo período de intercambio con todas las bancadas.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, resolvió conceder una semana más para que el plenario de la Junta Departamental considere la habilitación del mecanismo de financiamiento solicitado por el Ejecutivo. La decisión surgió tras una serie de intercambios con referentes de la oposición y de la Coalición Republicana, quienes plantearon la necesidad de un plazo adicional para revisar la propuesta.

De acuerdo a lo informado por la Intendencia, el jefe comunal encomendó al secretario general, Walter Texeira Núñez, y al director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, comunicar formalmente a todas las bancadas la disposición del Gobierno de Salto para continuar aportando información, aclarar dudas y generar un intercambio más profundo antes de la votación.

El financiamiento, que requiere mayoría especial, apunta a reestructurar deudas heredadas, mejorar el perfil del endeudamiento y poner en marcha un ambicioso plan de obras destinado a transformar la infraestructura del departamento. La solicitud establece la posibilidad de acceder a una línea de hasta sesenta millones de dólares —en Unidades Indexadas— con un plazo máximo de veinte años y una tasa de interés tope del ocho por ciento anual.

Según la propuesta presentada, más de treinta y tres millones de dólares se destinarán a la remodelación, rehabilitación y mejoramiento de las avenidas Manuel Oribe, Pascual Harriague, Rodó, Gobernador Viana y Concordia, consideradas claves para la movilidad urbana y el desarrollo territorial.

El plan de obras también contempla la construcción de una piscina en Belén y una intervención integral en el estadio Bernasconi, con el objetivo de equipararlo a los principales escenarios deportivos del país. En sus alrededores se proyecta instalar canchas multipropósito, pistas de patinaje, un skatepark y otras mejoras que ampliarán los espacios de uso público y recreación para los salteños.

Otro de los frentes relevantes es la intervención en el actual vertedero, cuya transformación en un relleno sanitario busca resolver un problema histórico y avanzar hacia un manejo de residuos moderno y ambientalmente responsable.

La semana adicional permitirá a los ediles continuar analizando la información y profundizar en los alcances del proyecto, mientras el Ejecutivo reafirma su voluntad de sostener un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas del departamento.

