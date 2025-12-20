Albisu compartió un asado con funcionarios municipales tras la entrega de uniformes en Salto

- espacio publicitario -

Albisu se pagó el asado y compartió el almuerzo con funcionarios municipales

El intendente de Salto, Carlos Albisu, participó esta semana de la entrega de uniformes de trabajo a funcionarios municipales de distintas áreas, recorriendo dependencias y dialogando directamente con los trabajadores sobre su tarea cotidiana y las condiciones en las que desarrollan sus funciones.

La distribución de la indumentaria se realizó en varios sectores de la Intendencia, instancia en la que el jefe comunal remarcó la importancia de reconocer y valorar el trabajo diario de los funcionarios municipales, responsables de sostener los servicios en todo el departamento.

Uno de esos recorridos tuvo lugar en el sector del Gramon, donde, en un clima distendido, funcionarios del área de Mecánica bromearon con el intendente desafiándolo a “pagarse el asado”. Lejos de quedar solo en una anécdota, el episodio tuvo continuidad: este viernes, Albisu volvió al lugar con las compras necesarias y compartió el almuerzo del mediodía junto a los trabajadores, invitación que asumió y abonó de su propio bolsillo.

El gesto fue recibido con entusiasmo por parte de los funcionarios, quienes valoraron especialmente la cercanía, el reconocimiento y el vínculo directo que el intendente mantiene con los equipos municipales, más allá de las instancias formales de trabajo.

Desde el Gobierno de Salto señalaron que este tipo de acciones reflejan un estilo de gestión basado en el diálogo, la presencia en el territorio y el reconocimiento al trabajo cotidiano de quienes integran la Intendencia.

