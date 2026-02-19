Albisu autoriza inversión turística que generará empleo

La Intendencia de Salto autorizó una inversión turística impulsada por Solanas que prevé obras en 2026, renovación hotelera y nuevos puestos de trabajo.

Albisu autorizó inversión turística que busca generar empleo en Salto

El intendente de Salto, Carlos Albisu, autorizó una inversión vinculada al sector turístico que apunta a dinamizar la economía departamental y generar nuevas fuentes laborales, tanto en la etapa de construcción como en la posterior operación del emprendimiento.

La iniciativa es impulsada por la firma Solanas, que desde tiempo atrás buscaba avanzar con el proyecto y que, según se indicó, enfrentaba un expediente administrativo que permanecía sin resolución en la Intendencia durante varios años. La situación comenzó a encaminarse luego de una reunión mantenida a fines de setiembre entre el jefe comunal y el gerente general de la empresa, instancia en la que se asumió el compromiso de destrabar el trámite necesario para habilitar la inversión.

Ese proceso administrativo quedó resuelto a comienzos de diciembre, cuando la resolución fue comunicada oficialmente a los inversores. Con ese paso cumplido, el emprendimiento ingresará en fase de ejecución durante 2026, previéndose el inicio de obras en el correr del año, lo que implicará movimientos laborales directos e indirectos en el departamento.

Renovación hotelera y desarrollo inmobiliario

El proyecto contempla una renovación del hotel ya existente, la ampliación de sus servicios y amenities, y además la creación de un nuevo barrio bajo régimen de propiedad horizontal que convivirá con la propuesta turística. El terreno destinado al desarrollo ya se encuentra loteado y atraviesa actualmente el proceso formal de fraccionamiento.

De acuerdo a lo informado, parte de la iniciativa cuenta con aval departamental, mientras que otro segmento continúa en fase de evaluación técnica y estudio de viabilidad, lo que forma parte del proceso habitual en este tipo de emprendimientos de escala.

Estrategia de atracción de inversiones

Albisu señaló que esta inversión se enmarca en una estrategia más amplia orientada a captar capitales y promover el desarrollo local. Según expresó, las gestiones comenzaron incluso antes de asumir formalmente el cargo, con el objetivo de posicionar al departamento como un destino atractivo para emprendimientos turísticos, urbanos y logísticos.

El intendente indicó que existen otros proyectos en distintas etapas de avance, aunque optó por no adelantar detalles hasta que estén consolidados, con el fin de evitar generar expectativas que luego no se concreten. En esa línea, sostuvo que los resultados comienzan a visualizarse progresivamente.

Prioridades de gestión

En sus declaraciones, el jerarca remarcó que su administración mantiene dos ejes centrales: por un lado, el mantenimiento del denominado “ABC de la ciudad” —alumbrado, barrido y calles— y por otro la promoción de inversiones capaces de crear empleo genuino.

La apuesta, afirmó, pasa por mejorar los servicios básicos al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo económico mediante proyectos que fortalezcan el perfil turístico y productivo de Salto, entendiendo que la generación de trabajo es un objetivo clave para la gestión departamental.

