Albisu aceptó la renuncia de Taruselli tras la filtración de audios

María Eugenia Taruselli renunció a Desarrollo Social tras la filtración de audios privados. Albisu aceptó su salida y destacó su compromiso y gestión.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, aceptó la renuncia de la directora de Desarrollo Social, María Eugenia Taruselli, luego de que se difundieran audios privados en los que la jerarca expresaba su disconformidad con el cargo que ocupaba dentro del Ejecutivo departamental. La decisión se formalizó este miércoles y generó repercusiones en el ámbito político local, dado que Taruselli había sido una de las primeras designaciones del actual gobierno y mantenía una larga trayectoria en el área social.

La funcionaria, que acompañó el proceso de transición desde el 10 de julio, confirmó la autenticidad de los audios que circularon en redes sociales y medios de comunicación. Ante esta situación, Albisu le agradeció públicamente los servicios prestados, destacando “la dedicación, el profesionalismo y el compromiso demostrado desde el inicio de la gestión”. Fuentes del gobierno departamental señalaron que el intendente consideró que la situación hacía insostenible su continuidad por razones de confianza política y funcionamiento interno.

Un episodio marcado por una grabación privada

En su carta de renuncia, Taruselli explicó que los audios filtrados fueron registrados “sin su consentimiento” durante una reunión privada de su agrupación política. Afirmó que la difusión fue realizada por personas ajenas a su entorno, lo que motivó la presentación de una denuncia ante Delitos Informáticos. Según detalló, lo emitido en los audios correspondía a un análisis interno, en un ámbito en el que entendía que podía expresarse con libertad, sin imaginar que esa conversación sería utilizada en su contra.

La ahora exdirectora insistió en que el cargo en la Intendencia no había sido su primera opción cuando se conformó el equipo del gobierno departamental, pero aseguró que decidió aceptarlo “por responsabilidad política” y en atención a la confianza que Albisu había depositado en ella. En la carta, también manifestó preocupación por el uso político de la filtración y por la vulneración de un espacio de confianza, al que describió como “un ámbito privado que nunca debió trascender”.

Defensa de su gestión y del trabajo técnico

Con diez años de experiencia en el área social —tanto en Salto como en el Ministerio de Desarrollo Social— Taruselli reivindicó el trabajo realizado al frente de Desarrollo Social durante estos meses. “Mi compromiso siempre fue con los salteños, especialmente con quienes más necesitan”, expresó al repasar su labor.

Destacó que, durante su gestión, se avanzó en mejoras de procesos internos, modernización de registros y “la limpieza de prácticas equivocadas heredadas de administraciones anteriores”. También subrayó la labor del equipo técnico, enfatizando que se trabajó “para generar dignidad, ordenar la atención y dar respuesta a situaciones críticas con mayor celeridad y humanidad”.

Según fuentes cercanas al área, Taruselli estaba involucrada en la implementación de nuevas metodologías de seguimiento de casos vulnerables y en la articulación con organizaciones sociales y programas nacionales. Algunos de estos procesos deberán continuar ahora bajo una nueva conducción.

A la espera del nuevo nombramiento

Desde el gobierno departamental aún no se anunció quién asumirá la dirección de Desarrollo Social. Voceros de la Intendencia señalaron que Albisu se tomará algunos días para evaluar perfiles, dado que se trata de un área considerada sensible dentro de la estructura departamental, especialmente por la magnitud de la demanda social en el departamento.

Mientras tanto, la renuncia de Taruselli deja planteado un debate político sobre la exposición de conversaciones privadas, el uso de filtraciones como herramienta de presión y los efectos que estas prácticas generan en la convivencia interna de las agrupaciones. Para Albisu, el desafío inmediato será asegurar la continuidad del trabajo social y recomponer la confianza dentro del equipo de gobierno.

Comunicado Original del Gobierno de Salto

El audio de la discordia que forzó al intendente a reaccionar:

