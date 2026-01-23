Aicardi: “El año comenzó con mucha puja y una demanda que supera la oferta”

Con una oferta reducida, colocaciones ágiles y valores sostenidos, el mercado de reposición muestra dinamismo en el inicio del año. José Pedro Aicardi, director de Megaagro, destacó el balance positivo de 2025, el rol del clima y un escenario internacional que vuelve a jugar a favor del negocio ganadero.

El año comercial comenzó con intensidad para el mercado ganadero y Pantalla Uruguay volvió a reflejarlo en pista. Con una oferta más corta de lo habitual, pero con puja sostenida y colocaciones ágiles en prácticamente todas las categorías, la reposición mostró firmeza desde el arranque, confirmando un escenario de alta demanda y productores con mayor espalda forrajera.

En ese contexto, el ingeniero agrónomo José Pedro Aicardi, director de Megaagro, analizó el momento del sector y realizó un repaso de lo que dejó 2025, un ejercicio que calificó como “de menos a más”, pero que terminó consolidándose como uno de los mejores de los últimos años para la ganadería.

“La verdad que fue un año muy interesante. Hubo una muy buena extracción de ganado, se faenó más que en años anteriores y eso marca la dinámica que tuvo el negocio. Además, los niveles de valores fueron muy buenos, de esos que van a quedar en la historia”, señaló.

- espacio publicitario -

Para Aicardi, el clima fue un factor determinante. La buena disponibilidad de pasturas permitió sostener cargas, ganar kilos y acompañar una coyuntura comercial favorable, algo que terminó potenciando los resultados productivos.

Si bien el balance general del agro fue positivo, reconoció que la agricultura enfrentó mayores dificultades. Los precios internacionales de los granos se mantuvieron bajos durante varios semestres y la relación insumo-producto siguió siendo exigente, en un escenario global marcado por volatilidad, conflictos y costos logísticos inciertos.

Sin embargo, esa misma realidad terminó jugando a favor de la ganadería intensiva. “Para un país como Uruguay, que cada vez integra más agricultura y ganadería, la relación grano-carne fue muy buena. Los corrales trabajaron con números interesantes y eso ayudó a aumentar la extracción. Son tecnologías que llegaron para quedarse”, explicó.

Con ese piso, el 2026 arranca con expectativas renovadas. El director de Megaagro destacó varias señales positivas desde el frente externo: mejores condiciones de acceso a China, aranceles competitivos frente a Estados Unidos y avances en acuerdos comerciales que posicionan mejor a Uruguay frente a sus competidores.

“Pareciera que se están alineando muchas cosas para el país. Cuando uno mira a los competidores directos, no han tenido la misma suerte. Eso genera expectativas y en la ganadería las expectativas pesan mucho”, afirmó.

A nivel interno, la disponibilidad forrajera vuelve a ser un aliado clave, especialmente en el norte del país, donde los productores encaran el verano con mayor tranquilidad. Ese factor incide directamente en el mercado de reposición.

“Arrancamos el año más demandados que ofertados. Hay pasto, la gente está cómoda, retiene y trata de meter kilos. Entonces cuesta más conseguir ganado. Eso se traduce en remates con mucha puja y mucha firmeza”, describió.

Las categorías de invernada, terneros, novillos y vacas de invernar, fueron las más buscadas en las primeras ventas del año, con colocaciones totales y valores sostenidos. Incluso, señaló que el mayor nivel de precios ayuda a amortiguar el impacto de los fletes y amplía el radio de compra.

“Hoy la distancia pesa menos. El problema no es traer ganado de lejos, el problema es que no hay mucho ganado disponible”, resumió.

En cuanto a la agenda comercial, Megaagro continuará participando activamente en las pantallas y tendrá presencia en Agro en Punta, además de preparar sus tradicionales ventas especiales.

También el rubro ovino asoma con mejores perspectivas.

“La lana cerró un año de menos a más, con más dinámica de negocios, y la carne ovina también está firme. Todo hace pensar que vamos a tener una zafra de reproductores más positiva que la del año pasado”, sostuvo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/hgpe