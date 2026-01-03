Agustín Lima brilló en Concordia y Salto volvió a decir presente en una gran fiesta del Atletismo Regional

Agustín Lima ganó los 10K de Concordia y Salto tuvo gran protagonismo. Se viene la Maratón de Reyes 2026 con fuerte presencia uruguaya.

En una jornada marcada por altas temperaturas y un marco ideal para la competencia, el sábado 27 de diciembre de 2025 se vivió una verdadera fiesta del atletismo en la zona de Villa Zorraquín, con la realización de la segunda edición de los 10K y 5K Autódromo de Concordia, evento que reunió a más de 200 corredores y a un numeroso público que acompañó a lo largo del circuito.

La actividad comenzó a las 18:30 horas, con la largada de la prueba de 5 kilómetros, seguida minutos después por los 10K, sobre un trazado prácticamente plano, rápido y exigente, ideal para evaluar el estado físico de los atletas en el cierre de la temporada.

Protagonismo salteño en los 10 kilómetros

En la distancia principal de los 10 kilómetros, el gran destaque fue para el atleta salteño Agustín Lima, quien desde los primeros metros impuso un ritmo sólido y constante, dejando en claro su excelente momento deportivo. Con autoridad y sin dar lugar a sorpresas, Lima se quedó con el primer lugar en la categoría caballeros, marcando un tiempo de 33:24, reafirmando su jerarquía y consolidándose como uno de los referentes del atletismo de fondo de la región.

El podio de los 10K caballeros se completó con los concordienses Silvio Altamirano (34:11) y Ignacio “Nacho” Bracco (34:49), quienes protagonizaron una intensa lucha por los puestos de escolta.

En la rama femenina de los 10 kilómetros, la victoria fue para Daniela Penoni, de Chajarí, quien realizó una carrera en solitario, dominando de principio a fin y sacando más de ocho minutos de ventaja sobre sus perseguidoras. Penoni cruzó la meta con un tiempo de 38:52, seguida por las concordienses Dámaris Goñi (46:25) y Daiana Roggero (47:32).

Salto también se subió al podio en los 5K

En la distancia de 5 kilómetros, la competencia fue igualmente atractiva. El triunfo en caballeros quedó en manos del atleta de Gerónimo Corujo, quien registró un excelente tiempo de 15:45. El segundo lugar fue para el salteño Luis Mendieta, quien volvió a dejar bien representado al atletismo de Salto con una marca de 16:08, mientras que el tercer puesto fue para el concordiense Juan Saboredo (16:31).

En damas, la ganadora fue Ximena Anahí Simeone, de Puerto Yeruá, con un tiempo de 18:30. El segundo escalón del podio lo ocupó Greta Victoria Rodríguez, del Team Deportes Villa Adela, y el tercer lugar fue para Rosa Monzón, de Feliciano. Información extraída de Deportes Villa Adela.

Balance positivo y proyección

La segunda edición de los 10K y 5K Autódromo de Concordia dejó un balance altamente positivo, tanto en lo organizativo como en lo deportivo. El circuito, casi totalmente plano, resultó ideal para cerrar el año competitivo y comenzar a proyectar los desafíos de la próxima temporada.

Para los atletas salteños, la jornada volvió a confirmar el buen nivel que atraviesan, con actuaciones destacadas y presencia constante en los podios, fortaleciendo el vínculo deportivo entre Salto y Concordia, una relación que se renueva carrera tras carrera.

Se viene la maratón de Reyes en Concordia: nuevo desafío con fuerte presencia Salteña

Quedan pocos lugares para la Maratón Internacional de Reyes 2026 en Concordia

La ciudad de Concordia ultima los detalles finales para recibir una nueva edición de la Maratón Internacional de Reyes 2026, uno de los eventos deportivos más tradicionales y convocantes del litoral argentino, que año tras año reúne a miles de atletas nacionales e internacionales y que vuelve a contar con una destacada participación de corredores provenientes de Salto y la región.

Desde la organización confirmaron que quedan pocos lugares disponibles para formar parte de la competencia, por lo que se recomienda a los interesados asegurar su inscripción con anticipación, teniendo en cuenta que el interés generado ha sido muy alto y se espera una convocatoria multitudinaria.

La prueba se desarrollará el sábado 10 de enero de 2026, consolidándose como una verdadera fiesta del atletismo que combina deporte, integración y un fuerte clima festivo. El evento contará con distancias de 10 kilómetros, 5 kilómetros y la Mini Reyes, destinada a los más pequeños, permitiendo la participación tanto de atletas de elite como de aficionados, familias y grupos de running.

La organización, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, ha dispuesto un operativo logístico acorde a la magnitud del evento. El cronograma indica que la entrega de kits para atletas no residentes se realizará el mismo sábado, de 15 a 18 horas en el Centro Cívico. A partir de las 19.30 horas tendrá lugar la concentración y entrada en calor, mientras que la largada de los 10 km será a las 20.00 horas, seguida por la largada de los 5 km a las 20.30. Posteriormente se desarrollará la conferencia de prensa, la entrega de premios a las 22.00 horas, y el cierre total del evento está previsto para las 23.30.

En cuanto a los tiempos máximos de competencia, los 10 kilómetros tendrán un límite de 1 hora y 30 minutos, mientras que los 5 kilómetros contarán con un máximo de 1 hora. Las categorías se definirán según la edad cumplida al 31 de diciembre de 2026, abarcando desde los 18 años hasta los 70 años y más, en ramas masculina y femenina. Además, se mantienen las categorías inclusivas para 10 km no videntes y 10 km en sillas de ruedas.

Desde la organización se recordó que el día de la carrera las inscripciones estarán habilitadas únicamente para atletas provenientes de otras ciudades, ya que los corredores locales de Concordia deberán completar su inscripción previamente.

Una vez más, numerosos atletas de Salto, Uruguay, dirán presente en esta clásica competencia, reafirmando el histórico vínculo deportivo entre ambas orillas del río Uruguay. La llegada de corredores y acompañantes también genera un impacto positivo en el turismo y la actividad comercial, consolidando a la Maratón de Reyes como un verdadero motor regional.

Con los cupos prácticamente completos, la Maratón Internacional de Reyes 2026 se prepara para escribir un nuevo capítulo de una historia marcada por el esfuerzo, la integración y la pasión por el atletismo.

