Adviento y Navidad: preparar el corazón para Jesús

Audición del Monseñor Fajardo

Es muy linda la oración colecta de la misa de hoy y también en la oración del Sendido de la Corona de Adviento. La oración colecta dice, el Señor derrama tu gracia en nuestros corazones, ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, haz que por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de la resurrección. Y la oración del Encendido de la Corona de Adviento, ya la última vela dice de forma muy linda, encendemos Señor esta cuarta luz, reloblando nuestro deseo de llegar limpios e irreprochables a tu gran día sin ocasio.

Dios restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Te necesitamos, Cristo, luz, vida y verdadera, para aclarar e iluminar los caminos que nos conducen a ti. Acompáñanos en este camino y ejemplo de María, te reflejemos en nuestras palabras y obras, y podamos ser luz del mundo de los hermanos.

Ven Señor Jesús. Hemos estado estos días con los seminaristas de la diócesis, visitando las comunidades de la parroquia María Auxiliadora de Gichón. Tuvimos el día miércoles la visita, allí tuvimos la misa de Navidad en Orgoroso, con una muy linda celebración, muy bien preparada y acompañada por la comunidad, y también a Gorta, una preciosa celebración en la que participamos todos.

Luego tuvimos el jueves la misa en el templo parroquial acá, en María Auxiliadora de Gichón, y este viernes visitamos, viernes pasado visitamos Merinos y Piñera, y el sábado Morató y Teatucura, y está previsto para el sábado también que el Padre Dardo visite Zarandí de Navarro, y el martes 23 habrá celebración en Paso de los Mellizos. Estamos entonces acompañados por los seminaristas, es lindo que las distintas comunidades vayan conociendo a aquellos que se están preparando para recibir la ordenación sacerdotal. Siempre rezamos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y consagradas, y bueno, a veces ponerle rostro, ponerle cara a aquellos que se preparan para recibir la ordenación.

Nos estamos preparando también ya los días finales de la Navidad, yo decía, bueno, proponíamos estas tres P, como un signo de preparar el nacimiento de Jesús. Yo decía que la primera P es el Pesebre, que no olvidemos nunca que el centro de la Navidad es Jesucristo, por eso también la importancia de, de alguna manera, poner en el centro aquel que es del que celebramos su nacimiento, Jesús el Señor. Toda esta campaña de la Navidad con Jesús, y las distintas balconeras que van poblando la ciudad, y los pueblos, y la campaña, son un signo de esta, queremos celebrarlo con el Señor.

La segunda era la palabra, porque es la palabra que se hace carne, como decía recién en esa oración de la misa del cuarto domingo de Adviento, y entonces que podamos reflexionar los textos litúrgicos de este tiempo, que son tan lindos. Y la última es el perdón, en un mundo tan tensionado, con tantas guerras, con familias a veces divididas, y dificultades de todo tipo, con tanta violencia. Yo decía que los cristianos podamos introducir esta luz, esta alegría, esta paz que nos viene del Señor, porque Cristo es nuestra paz, en tantos ámbitos que esta luz se necesita.

Vamos a leer el Evangelio de este cuarto domingo de Adviento, dice así, está tomado del capítulo 1 versículo 18 al 24 de San Mateo, y dice, este fue el origen de Jesucristo, María su madre estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sus sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella, proviene del Espíritu Santo.

Ella dará luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros.

Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y llevó a María a su casa. José hizo lo que el Señor le había ordenado. No solo esa actitud de José, de ponerse siempre a disposición, como María, ese hágase en mí, hizo.

Habla también del Evangelio de San Mateo, que dice, no solo hay que decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. José nos enseña, en ese sentido, a cumplir la voluntad de Dios también en nuestra vida, y estar atentos a la palabra. Y él dice, buscando siempre lo que es verdadero, justo, bello.

José hizo las veces de Padre de Jesús. José dice muy hermosamente que el Santo Padre Juan Pablo II era el custodio del Redentor, el que cuidaba de aquel misterio de Jesús, que crecía en su casa. Ese misterio que sigue siendo para nosotros el verbo encarnado.

En solo la luz del misterio de Cristo se esclarece el misterio también de nuestra propia vida, de nuestras dificultades, sufrimientos y dolores. Volvamos la mirada a Jesús en este tiempo. Lo hacemos acompañados de estas figuras, que son típicas de la del Viento, de este tiempo de la presencia, de la llegada del Señor, que ya nos preparamos a vivir.

La ciudad ya está vestida de luz, los arbolitos, los pesebres, sobre todo el pesebre. Hacemos hincapié en la necesidad de hacer una pequeña catequesis preparándonos con el pesebre y los pesebres vivientes que se han hecho en tantas parroquias, capillas, que nos recuerdan el nacimiento del Señor impirados por San Francisco de Asís, el pobrelo. Entonces pidamos al Señor en este día.

También recordar que esta mañana tendremos la misa a las nueve de la mañana, este domingo, a las nueve de la mañana en la parroquia María Auxiliadora, y en la tarde estaremos en San Javier, donde se va a bendecir una imagen de la de la Virgen, junto con el Padre Mauro, los seminaristas, las hermanas de Marta y María, y tendremos también la misa allí en San Javier. Así que estamos pidiéndole al Señor hacer de nuestro corazón un pesebre, pidiéndole al Señor que nos ayude a preparar el nacimiento de Jesús y desde ya deseándoles a todos una buena noche buena y una feliz Navidad. Un saludo, una bendición, buen domingo para todos.

