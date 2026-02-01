ADONDE? La Guía más Completa comercial Salto Turismo

Entrevista a Diego Monzón (Grupo 6 Consultores) sobre la renovación de ADONDE? APP.

Con la satisfacción de haber alcanzado las 45.000 descargas, ADONDE? APP inicia el 2026 con una renovación profunda. Para conocer más sobre este crecimiento y el espíritu detrás de la aplicación, conversamos con Diego Monzón, integrante de Grupo 6 Consultores, empresa creadora de esta idea original.

Diego, ADONDE? APP comienza el año con una cifra muy significativa. ¿Qué representa para ustedes haber alcanzado las 45.000 descargas?

—Es un enorme motivo de gratitud y alegría. ADONDE? nació en 2020 como una respuesta sencilla a una necesidad concreta: facilitar la movilidad. Que hoy 45.000 personas confíen en la aplicación nos confirma que vamos por el camino correcto y nos impulsa a seguir mejorando.

Es importante remarcar que ADONDE? APP es una idea original de Grupo 6 Consultores. ¿Qué valor tiene eso para el equipo?

—Tiene un valor enorme. Es un proyecto totalmente privado, pensado y desarrollado desde acá, desde nuestra región. Grupo 6 lleva más de 30 años trabajando en publicidad en vía pública en Salto y en distintos puntos del país, y esa experiencia nos enseñó que escuchar al vecino es clave. ADONDE? es una herramienta creada con esa misma lógica: simplificar la vida cotidiana.

La app hoy va mucho más allá del transporte. ¿Cómo definirías esta nueva etapa?

—Con mucha humildad, entendimos que la aplicación podía crecer. Hoy ADONDE? es una guía integral de la ciudad y la región. Desde comercios de barrio hasta grandes empresas, zonas, servicios esenciales y noticias locales. Queremos que el usuario encuentre todo lo que necesita sobre su entorno en un solo lugar, tanto en la app como en nuestro portal digital.

Uno de los puntos fuertes es la guía turística con geolocalización. ¿Qué mejoras incorporaron?

—Optimizar la geolocalización fue clave. La app te ubica de forma intuitiva y te guía fácilmente hacia el destino que elijas, ya sea un comercio cercano o un atractivo turístico en otra ciudad. Es ideal tanto para quienes viven acá como para turistas que recorren Uruguay y quieren saber siempre cómo llegar.

¿Qué oportunidades ofrece ADONDE? APP a los comercios y empresas?

—Sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada negocio. Por eso queremos ser un motor de crecimiento. Las empresas pueden sumar sus ofertas y servicios contactando a nuestro departamento comercial. ADONDE? permite llegar no solo a los vecinos de Salto, sino a miles de usuarios en todo el país que usan la app para decidir dónde comprar o a dónde ir, para ello tambien creemos de suma importancia contar con el apoyo del Centro Comercial e Industrial de Salto.

Después de más de 30 años de trabajo en la comunidad, ¿qué significa ADONDE? para Grupo 6?

—Es una forma de agradecer. Cuidamos esta idea original con el mismo respeto y dedicación con los que trabajamos en publicidad desde hace tres décadas. La confianza de la gente es nuestro mayor respaldo.

Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a los usuarios?

—Los invitamos a actualizar la aplicación y a seguir descubriendo su ciudad con nosotros. Porque no se trata solo de saber “adónde” ir, sino de tener la tranquilidad de llegar de la forma más fácil. Para los usuarios de IOS pueden acceder a todo el servicio directamente por el momento en el enlace al pie. Además, en breve se suman más ciudades para mostrar el bus en línea y en Salto la incorporación de Linea 4 Termas de Dayman.

Más información en www.adonde.uy

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bbe4