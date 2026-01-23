ADEOMS ya no trata el tema cesados en directiva

La situación de los trabajadores que fueron apartados de la comuna en 2025 tomó un rumbo definitivo dentro de la interna sindical. Según confirmó Ruben Albarengue, directivo y líder de la Lista 22, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS) ya no trata la situación de los cesados en sus reuniones de comisión directiva. La decisión marca un punto de inflexión entre el sindicato y quienes hoy ya no forman parte de la planilla municipal, cerrando una etapa de reclamos conjuntos que había caracterizado los meses anteriores.

Esta postura no es una casualidad, sino que responde a una aplicación estricta de la normativa interna de la institución. Los trabajadores que perdieron su puesto seguirán por su cuenta en el ámbito legal y administrativo por vía judicial. La directiva actual entendió que el compromiso del gremio tuvo un límite temporal y formal, delegando ahora cualquier gestión futura en la comisión propia que los mismos cesados conformaron para seguir su lucha por vías particulares.

El estatuto como barrera: sin vínculo no hay condición de socio

Albarengue, fue tajante al explicar los motivos legales que amparan esta determinación de la mayoría. El dirigente recordó que el estatuto de ADEOMS es sumamente claro respecto a la permanencia de los afiliados. Una vez que un trabajador pierde la vinculación laboral con la Intendencia, pierde automáticamente su calidad de socio. Esta condición es indispensable para gozar de los beneficios y, fundamentalmente, de la defensa gremial ante las autoridades.

Albarengue aclaró que, si bien en un principio se les otorgó una mano colaborando con asesoramiento legal, la situación no pudo sostenerse en el tiempo. Algunos socios activos de ADEOMS reclamaron por el gasto de recursos en personas que ya no aportan al padrón social. Por decisión mayoritaria, el sindicato notificó a los cesados que no continuará con su defensa, ya que el derecho a ser representado por el gremio se extinguió junto con el contrato de trabajo.

Reintegros por «razones humanitarias» y ajenos al sindicato

En los últimos días, el regreso de algunos trabajadores a la actividad municipal generó suspicacias que el dirigente del gremio salió a despejar rápidamente. Se refirió a la recontratación de 21 funcionarios que habían sido cesados anteriormente, pero Albarengue fue enfático en que el sindicato no tuvo ninguna incidencia en estos ingresos. Según el dirigente de la oposición, estas reincorporaciones fueron una decisión exclusiva y directa del intendente de Salto, sin mediar negociación colectiva.

La información oficial que maneja la interna es que estos casos se evaluaron por razones estrictamente humanitarias y se concretaron bajo la modalidad de designación directa. Albarengue explicó que estos contratos tienen una naturaleza política: el trabajador entra y se va con la administración actual. El gremio se desmarcó de la forma y el fondo de estos reintegros, subrayando que no se trató de un logro sindical ni de un punto conversado en las mesas de diálogo con el Ejecutivo.

Un comunicado que marca la cancha sobre el futuro gremial

La comisión directiva de ADEOMS utilizó sus canales oficiales para sentar una postura pública que fue interpretada como un «punto y aparte». En sus redes sociales, el sindicato publicó un comunicado donde hizo hincapié en que su prioridad absoluta es el Presupuesto Quinquenal. Albarengue fue claro al declarar que el gremio no puede distraerse en conflictos del pasado si pretende salvar los intereses de los trabajadores activos para los próximos cinco años.Lamentablemente, para los cesados, el gremio considera que su etapa de respaldo ya cumplió un ciclo. El mensaje hacia la masa social es de unidad en torno a las reivindicaciones salariales y la carrera funcional, buscando silenciar las críticas internas por la gestión de los despidos de 2025. Con una semana por delante para negociar modificaciones en el Presupuesto Quinquenal, la directiva optó por blindar la agenda y enfocarse únicamente en quienes hoy visten el uniforme municipal.

