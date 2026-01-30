Acuerdo interinstitucional impulsa la reactivación de los tablados

Un acuerdo entre CTM, FUCVAM, ASAC y Espacios MEC busca reactivar los tablados populares en los barrios de Salto, fortaleciendo la murga, la participación comunitaria y el acceso a la cultura.



En la jornada de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa que marcó un nuevo impulso para el carnaval y la cultura popular en el departamento de Salto. Con la participación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (FUCVAM), la Asociación Salteña de Carnavaleros (ASAC) y Espacios MEC, se presentó un acuerdo interinstitucional que tiene como eje central la reactivación de los tablados populares, entendidos no sólo como escenarios artísticos, sino como verdaderos espacios de encuentro comunitario, identidad barrial y democratización cultural.

El anuncio se da en un contexto especialmente significativo, enmarcado en la conmemoración de los 40 años de dos murgas emblemáticas del carnaval salteño como Falta la Papa y Punto y Coma, cuya trayectoria artística está profundamente ligada a lo social, lo barrial y la cultura popular. Desde esa perspectiva, las instituciones involucradas coincidieron en la importancia de recuperar y fortalecer los tablados como herramientas históricas de participación colectiva, cercanía con el público y acceso a la cultura, especialmente en los barrios.

Durante la conferencia se destacó el valor del trabajo articulado entre organismos del Estado, organizaciones sociales y colectivos culturales, subrayando que la cultura no es un hecho aislado, sino una construcción colectiva que se sostiene en la cooperación, la transparencia y el compromiso con la comunidad. En este sentido, los tablados vuelven a posicionarse como espacios donde el carnaval se vive de forma directa, íntima y cercana, fortaleciendo el tejido social y reafirmando el derecho a la cultura como algo vivo y cotidiano.

Asimismo, se puso en relieve el rol histórico de las cooperativas de vivienda en la organización de tablados, integrando no sólo el aspecto cultural sino también el económico y social, y generando instancias solidarias que benefician a distintas organizaciones barriales, clubes y comisiones vecinales. La propuesta contempla una fuerte presencia en barrios como Progreso, Cerro y Parque Solari, apostando a que niños, jóvenes y familias puedan reencontrarse con la murga, el canto, el maquillaje y la fiesta popular que forma parte de la identidad local.

Este acuerdo representa también una señal de revitalización del género murguero en Salto, que en los últimos años ha enfrentado dificultades, pero que hoy muestra signos de recuperación con más grupos en escena, mayor participación juvenil y una planificación anticipada que permite no sólo fortalecer el concurso oficial, sino ampliar el trabajo territorial a través de tablados, talleres y acciones culturales a lo largo del año.

De esta manera, la reactivación de los tablados populares se presenta como una apuesta estratégica y simbólica: volver al barrio, reencontrar al público, acercar la murga a los gurises y recuperar ese “aroma a carnaval” que históricamente supo recorrer las calles de la ciudad. Un primer paso que, según coincidieron los actores involucrados, busca sentar las bases de un trabajo sostenido en el tiempo, donde la cultura popular sea nuevamente un punto de encuentro para todas y todos.

En primer lugar escuchamos a Marcelo Rodríguez por Espacios MEC:

—En el marco de la conmemoración de los 40 años de murgas Falta la Papa y Punto y Coma queremos poner en valor no sólo la trayectoria artística, sino también una historia profundamente ligada a lo social, a lo barrial y a la cultura popular. Desde ese lugar hoy presentamos un acuerdo interinstitucional que involucra a ASAC, a FUCVAM, CTM y a Espacios MEC, con el objetivo claro de reactivar los tablados populares. Los tablados no sólo han sido escenarios, han sido históricamente herramientas culturales y sociales, espacios de encuentro, expresión colectiva de identidad y de participación comunitaria, lugares donde la cultura se vuelve cercana, accesible y compartida. Creemos que volver a poner en funcionamiento los tablados populares es también volver a fortalecer el tejido social, recuperar el encuentro de los barrios y reafirmar el derecho a la cultura como algo vivo y cotidiano. Este acuerdo es una apuesta conjunta desde la articulación, el trabajo colectivo, para que el carnaval y la cultura popular sigan siendo un punto de encuentro para todas y todos.

Luego escuchamos por ASAC a Juan Dutra:

—Desde ASAC hace un tiempo ya venimos con la inquietud no solamente de retomar el trabajo interinstitucional, que para nosotros es muy importante. En ese sentido, desde ya agradecer el apoyo, en este caso del MEC, de la CTM y sin duda fortalecer los vínculos que venimos teniendo desde hace unos años ya con la FUCVAM, Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua, que para nosotros es un aliado vital, histórico para las murgas. ASAC se ha propuesto hace ya un tiempo trabajar no sólo la gestión del concurso, sino poder trasladar las preocupaciones que tenemos porque nuestro género, la murga acá en Salto, hace un tiempo ha venido en desmedro en comparación con otras disciplinas dentro de lo que es el carnaval, y para nosotros revitalizarlo es una responsabilidad histórica que nos toca a quienes hoy estamos en la asociación. Este es el cuarto año que hacemos el convenio con la FUCVAM, empezamos con algunos tablados chiquitos y hemos ido avanzando, por suerte, año a año, teniendo convenio con distintas instituciones. En este año, si bien tenemos el apoyo de la CTM y el apoyo de Espacios MEC, también vamos a estar articulando con la Intendencia de Salto todo lo que tiene que ver con la logística y con el traslado de los grupos, y eso para nosotros es muy importante. Para nosotros el tablado es el lugar más íntimo de llegada al barrio, el lugar donde se da efectivamente este hecho tan importante que es el vínculo entre los artistas y el público. Es democratizar la cultura para nosotros. Si queremos revitalizar lo que es el género de murgas, y en este año particular, como lo decía Marcelo, con los 40 años de Falta la Papa y Punto y Coma, tenemos esa misión clara de poder llegar al barrio y que eso luego se traslade con mucha gente yendo al Parque Harriague. Para nosotros es importantísimo.

Seguido escuchamos a Rosa García de FUCVAM:

—Para la FUCVAM la verdad que esto es histórico, como decía Juan, y este año fue muy particular lo que se dio en torno a los tablados. Siempre han sido cooperativas las que han hecho los tablados y más que la parte cultural también está la parte económica, donde ellos obviamente obtienen un beneficio. Pero este año se dio algo particular: el primer tablado, que es el 31 de enero, es de una cooperativa muy chiquita que se llama COVICOS y cuyos niños juegan en Progreso, y se dio la particularidad de que se unió la cooperativa con el club para recaudar esos fondos. Eso está muy bueno porque, aparte de poder recaudar fondos, es llevar a los niños la murga, que cuesta tanto últimamente. Este tablado es con COVICOS y las inferiores de Progreso, va a ser en su club el 31, en la sede de Progreso, y aparte de las murgas va a contar también con artistas locales, Seba Ska y Ana Gabriela. El 16 de febrero, COAMVIS, que va a ser en Silvestre Blanco y Osimani, y va a estar Melina Stagñaro y Ana Gabriela. El martes 17, Cooperativa 18 de Julio, zona norte, en el Parque Solari. Viernes 20 de febrero, este es otro caso que quería destacar: si bien apoyamos a las cooperativas en esto, este tablado es muy particular porque, hablando con ASAC, entendimos que a veces hay que apoyar otras cosas, como organizaciones sociales que somos, y decidimos apoyar a la comisión del barrio San José, que tiene el propósito de comprar arcos y un aro de básquetbol para los gurises de esa zona. Ese tablado es muy particular porque es a beneficio de otra institución. Y finalmente, el domingo 22 de febrero va a ser en COVIMUS 3, que es en Chile y Gutiérrez Ruiz. Para nosotros este tema de los tablados es muy importante destacar que, si bien la Federación siempre está en la parte de vivienda y nos destacamos por toda la lucha que tenemos con relación a la vivienda, la vivienda también implica esto: llevar la cultura y llevar al barrio esa interacción que se tiene y que se tiene que tener como cooperativa.

Y en último lugar escuchamos a Gonzalo Casaravilla, Delegación del Uruguay ante la CTM de Salto Grande:

—La verdad que cuando uno trataba de imaginar y cuando diseñamos nuestro compromiso, nuestras políticas y estrategias como delegación, que lo anunciamos públicamente, estamos pensando en estas cosas. Los ejes principales eran la transparencia, la renovación de Salto Grande, no voy a hablar de esas cosas, y tenía lo natural, que es la responsabilidad social y ambiental que hace Salto Grande desde su creación. Y dentro de esa dimensión teníamos cinco áreas: el área de la salud, pero una de ellas era la educación y la cultura. Y cuando diseñamos el sistema, diseñamos un sistema de gestión, lo diseñamos de cara a los actores en el territorio. Entonces cuando veo esto, es el primer resultado, el primer producto del acuerdo con el MEC, Educación y Cultura. ¿Quién mejor a quién íbamos a elegir como socio estratégico? Hicimos un convenio con el MEC y es el MEC el que viene y nos trae una propuesta, y nos trae una propuesta que la verdad que está muy buena porque junta todas las cosas que uno de alguna forma dice: esto está bien. Junta el tema de la cultura, ni que hablar tablados populares; el tema del cooperativismo, eso también es algo que Salto Grande, asociado con el desarrollo social, productivo y regional, no tiene otra que decir: está todo bien cuando estamos por esa dimensión. Se está haciendo con transparencia, hay un concurso, las cosas se hacen como se debe, estamos articulando justamente con los actores del Estado, con los actores sociales, estamos articulando con alguien que nos valida justamente porque queremos hacer convenios como hicimos con el MEC, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, hicimos con la Secretaría de Deporte. Estamos haciendo en equipo y con la gente. La verdad tenemos que decir gracias, o hago un gran reconocimiento, porque realmente está pasando lo que pensamos que debería pasar y como primer puntapié venimos bien, y creo que va a ser un ejemplo para que cuando vengan otros digamos: miren por qué las propuestas nos las tienen que traer y las tenemos que validar también nosotros. Y esto muestra un poco una dinámica de trabajo que esperemos podamos mantener durante los próximos cinco años.

Al finalizar dicha conferencia dialogamos con Rosa García por FUCVAM.

—Qué lindo los fines de los tablados.

—Sí, porque si bien FUCVAM es toda la parte de vivienda, la cultura es parte también de eso. Entonces poder acercar eso a los barrios es lo que nos llena y abrir las cooperativas al barrio también. Se van a concentrar principalmente en el barrio Progreso, Cerro y Parque Solari.

—El fin es hermoso, unir el tablado a los niños a través de Progreso. El tablado es especial, que lo tenemos para la comisión de San José 2, que ellos lo que buscan es comprar arcos y un aro para juntar a la gurisada. Entonces, cómo decirle que no a eso, si es parte de lo que hacemos como organización.

—Poder acercar la murga a los gurises, ¿te acordás cuando te decían ‘me pintás la cara’? Es volver a eso, que eso que es tan nuestro no se pierda.

Entrevistamos a Juan Dutra por ASAC.

—Para nosotros es bien importante la llegada al barrio, a las cooperativas. Para nosotros son unos actores importantes, es nuestra llegada a los distintos puntos de la ciudad, y en esto de querer reconstruir el género en el departamento es bien importante.

— Se extraña ver a las murgas bajar calle Uruguay y que los niños pidan pintarse la cara.

—Es algo que seguramente se va a tener que dar el retorno. Cada vez es más difícil poder captar la atención. El espectáculo de murgas tiene una dificultad, que es lo extenso: combina canto con texto, con maquillaje. Muchas veces a los niños les llega más lo visual o lo sonoro. Hoy en día el mundo te exige lo inmediato, lo cortito, estamos en el mundo del reel, y para nosotros es una lucha que la remamos todos los días.

—¿Trabajando fuerte ASAC?

—Sí, por suerte sí. Venimos de un año bueno, en realidad siempre se trabaja, pero este año creo que estamos viendo mucho resultado. Pudimos cerrar tempranamente con la Intendencia todo lo que tiene que ver con el concurso, ya tenemos todos los detalles y faltan más de 20 días para que arranque y ya tener todo cerrado: jurado, logística, premios. Eso para nosotros es importante y nos da también el margen para trabajar este tipo de cosas que a veces, por estar corriendo por el concurso, no podemos. Y así como trabajamos esto, queremos este año, en el correr del año, trabajar con talleres, poder llegar a cooperativas o a los liceos. Esa es una de las líneas nuestras para seguir ampliando el género.

—¿Los jurados son de Salto?

—Tenemos una jurado que es Angelina Torres, que es de Salto; tenemos un jurado de Paysandú; y después el de letra es de Montevideo y el de musicalidad, que también es de Montevideo.

Para finalizar dialogamos con Marcelo Rodríguez por Espacios MEC.

—Esto es un acuerdo entre CTM y MEC, con el Ministerio de Educación y Cultura, donde nosotros vamos a ciertos fondos que nos destina CTM y vamos a volcarlos a la comunidad a través de la cultura.

—¿Te gusta cómo viene trabajando ASAC el tema de tablados y demás?

—»Este año creo que hubo un despegue importante en cuanto a la función de ASAC y el trabajo de los compañeros de ASAC, donde se ve ya el trabajo que vienen realizando, se palpa. Ya hay otro espíritu de carnaval, ya hay otro ambiente, hay otro aroma a carnaval este año».

—Cinco murgas, el año pasado tuvimos solamente una. Ha progresado y la gente así lo pedía.

—Sí, yo creo que es muy importante el tema de los 40 años de dos instituciones tan grandes como Falta la Papa y Punto y Coma, y creo que eso ha animado y ha provocado en los salteños una iniciativa de decir: no podemos dejar que se muera el carnaval. Además de las otras murgas que están siempre latentes para salir, hay una nueva silla que creo que viene con la murga La Miguelona, que he visto mucha gente joven y me alegra mucho eso porque creo que si no hay gente joven en el carnaval, el carnaval se cansa, se muere o se cae. Más allá de que hemos sufrido todos estos años atrás la desidia de que los gurises se van a estudiar a Montevideo y no pueden seguir saliendo acá, y es doloroso, pero se han formado muchísimas murgas muy interesantes y muy creativas de la juventud, y sin embargo después se desarman por el hecho este de la migración para poder estudiar.

