Actividades gratuitas este viernes en el Centro Deportivo Costanera Norte

Música al atardecer y actividad física al aire libre, propuestas impulsadas por la Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto.

El Centro Deportivo Costanera Norte será escenario este viernes 16 de enero de dos actividades recreativas y deportivas abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita. La propuesta es impulsada por la Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto y busca promover el uso de los espacios públicos, el encuentro y la vida saludable.

Desde las 19:00 horas tendrá lugar “Mirador Sunset”, una experiencia musical a cargo del DJ Alex Almeida, que se desarrollará en el mirador del complejo. La iniciativa invita a disfrutar de música en vivo en un entorno natural, acompañando la puesta de sol sobre la costanera.

Más tarde, a partir de las 20:00 horas, se realizará una jornada de Zumba Pro Fit, también en el Centro Deportivo Costanera Norte. Se trata de una actividad dinámica y participativa, pensada para fomentar el movimiento, el bienestar y la actividad física, abierta a personas de todas las edades.

Desde la Coordinación de Deportes se remarcó la importancia de generar propuestas accesibles y gratuitas que fortalezcan la convivencia, la recreación y el aprovechamiento de los espacios públicos, invitando a vecinos y vecinas a sumarse y disfrutar de ambas actividades.

