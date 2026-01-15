26.1 C
Salto
jueves, enero 15, 2026

Actividades gratuitas este viernes en el Centro Deportivo Costanera Norte

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
10
Tiempo de lectura: 1 min.

Música al atardecer y actividad física al aire libre, propuestas impulsadas por la Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto.

El Centro Deportivo Costanera Norte será escenario este viernes 16 de enero de dos actividades recreativas y deportivas abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita. La propuesta es impulsada por la Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto y busca promover el uso de los espacios públicos, el encuentro y la vida saludable.

Desde las 19:00 horas tendrá lugar “Mirador Sunset”, una experiencia musical a cargo del DJ Alex Almeida, que se desarrollará en el mirador del complejo. La iniciativa invita a disfrutar de música en vivo en un entorno natural, acompañando la puesta de sol sobre la costanera.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Más tarde, a partir de las 20:00 horas, se realizará una jornada de Zumba Pro Fit, también en el Centro Deportivo Costanera Norte. Se trata de una actividad dinámica y participativa, pensada para fomentar el movimiento, el bienestar y la actividad física, abierta a personas de todas las edades.

Desde la Coordinación de Deportes se remarcó la importancia de generar propuestas accesibles y gratuitas que fortalezcan la convivencia, la recreación y el aprovechamiento de los espacios públicos, invitando a vecinos y vecinas a sumarse y disfrutar de ambas actividades.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rq00
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal