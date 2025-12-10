Accidentes con motos, un herido de arma blanca, nuevas denuncias de hurto

La Jefatura de Policía de Salto informó sobre las actuaciones policiales correspondientes a los días 9 y 10 de diciembre de 2025, donde se registraron siniestros de tránsito, hurtos, un caso de persona herida de arma blanca y la caída de un individuo que huía tras una tentativa de hurto. También se actualizaron las precipitaciones del período.

Siniestros de tránsito – 9 de diciembre

Motociclista lesionado tras embestir un can

A las 10:10, en calle Agraciada y Av. Carlos Reyles, un conductor de 37 años resultó lesionado luego que un perro se cruzara repentinamente en su circulación, provocando su caída.

Diagnóstico médico: “politraumatizado leve”. Fue trasladado a Centro Médico.

Hurto en casa de familia

A las 16:40, en Orestes Lanza y San Martín, un hombre de 51 años denunció que al regresar a su vivienda constató daños en la reja de un ventanal y el hurto de:

1 televisor Smart de 32”

1 bordeadora

1 ventilador

Herido de arma blanca

A las 17:25, en Av. Gautron y Candelaria Arrieta de Amorim, un joven de 21 años declaró que mantenía problemas con otro hombre, quien lo lesionó con un arma blanca en la zona del glúteo.

No deseó radicar denuncia. Fue trasladado a Hospital Regional Salto.

Planilla de lluvias – 10 de diciembre

Precipitaciones de las últimas 24 horas:

Belén: 60 mm

60 mm Cuchilla de Guaviyú: 42 mm

42 mm Quintana: 12 mm

12 mm Vera: 20 mm

20 mm Salto – Ciudad: 2,2 mm

Pasos crecidos: Paso Nuevo, Paso Horno (jurisdicción Seccional 10ª).

Siniestros de tránsito – 10 de diciembre

Colisión en Artigas y 25 de Mayo

A las 17:40, una moto Baccio guiada por una mujer de 35 años colisionó con un auto Suzuki Alto conducido por una mujer de 40.

Diagnóstico: “politraumatizada leve”, trasladada a Hospital Regional Salto.

Peatón lesionado tras ser embestido por una moto

A las 21:20, en Grito de Asencio y Charrúa, un hombre de 46 años fue atropellado por un birrodado cuyo conductor se dio a la fuga.

Diagnóstico: fractura de miembro inferior izquierdo.

Tentativa de hurto con autor lesionado

A las 23:05, en Washington Beltrán al 300, dos hombres intentaron llevarse un fardo de bebidas desde un local comercial.

El propietario salió y ambos huyeron, abandonando la moto Baccio PX125.

Minutos después, durante el operativo de búsqueda, un masculino con características similares huyó hacia el puente de Treinta y Tres Orientales y se arrojó, resultando gravemente lesionado.

Diagnóstico: politraumatizado grave con traumatismo de cráneo.

La investigación continúa.

