Accidente laboral, heridos y detenciones en Salto

AMPLIACIONES DE COMUNICADOS – Situación Actualizada

Menor electrocutado continúa estable en CTI

La Jefatura de Policía informó una actualización sobre el caso del menor de 17 años que sufrió una descarga eléctrica al intentar trepar el muro del Estadio Dickinson en la zona de puerta España.

Según el último parte médico emitido por el Centro Médico de Salto, el adolescente permanece internado en CTI y continúa estable.

Dos personas condenadas por múltiples hurtos

En el marco del Comunicado 552/2025, la Justicia dispuso condenas para dos involucrados en distintos hurtos:

J.E.M.FdL. fue condenado como autor de dos delitos de hurto , uno de ellos especialmente agravado y en grado de tentativa, recibiendo una pena de 9 meses de prisión efectiva , con vencimiento tentativo el 23 de agosto de 2026.

fue condenado como autor de , uno de ellos especialmente agravado y en grado de tentativa, recibiendo una pena de , con vencimiento tentativo el 23 de agosto de 2026. V.B.M.R. fue condenada como autora de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a 5 meses de prisión efectiva, con vencimiento el 24 de abril de 2026.

Ambas penas incluyen el descuento del tiempo de detención sufrido y las prestaciones legales correspondientes.

HECHOS POLICIALES – 24 de noviembre de 2025

Accidente laboral

A la hora 10:25, personal policial concurrió a Avenida Manuel Patulé y Treinta y Tres Orientales por un accidente laboral.

Un hombre de 28 años manifestó que, mientras trabajaba en una obra, perdió estabilidad y cayó desde una altura de aproximadamente dos metros.

Una unidad de EMI lo asistió en el lugar, diagnosticando traumatismo lumbo-sacro, siendo trasladado al Centro Médico de Salto.

A las 13:00 horas fue dado de alta.

Herido de arma blanca

A las 12:20, personal policial acudió a la Emergencia del Hospital Regional Salto, donde un joven de 23 años informó que el día anterior, en la zona de 19 de Abril y Rambla Costanera Norte, mantuvo un altercado con un hombre que lo lesionó con un arma blanca.

El joven expresó no desear la intervención policial ni aportar datos del agresor.

El médico de guardia diagnosticó: “Herido de arma blanca, pasa a tomógrafo”. Fiscalía fue puesta en conocimiento.

Siniestro de tránsito

A las 16:00, en Avenida Manuel Patulé y Treinta y Tres Orientales, una moto Winner 125 cc conducida por un hombre de 47 años colisionó la parte trasera de una moto Yumbo Max conducida por un joven de 18 años, quien llevaba a un acompañante de 20.

El conductor de la Yumbo habría realizado una maniobra brusca para esquivar un bache.

Ambos ocupantes de la Yumbo fueron diagnosticados como politraumatizados leves y trasladados al Hospital Regional Salto.

Formalización por lesiones graves agravadas

La Justicia formalizó a un hombre de 23 años por la presunta comisión de un delito de lesiones graves agravadas, conforme al artículo 266 del CPP.

Asimismo, se le impusieron medidas cautelares por 90 días:

fijar domicilio y no modificarlo;

arresto total en su domicilio, controlado por la seccional policial;

prohibición de acercamiento o contacto con la víctima y testigos.

Se dispuso el cese de su detención.

HECHOS POLICIALES – 25 de noviembre de 2025

Detenido por hurto en interior de vehículo

A las 04:20, mediante cámaras ministeriales se observó a un hombre hurtando dos motosierras desde la caja de una camioneta en Avenida Enrique Amorim y Juncal.

La víctima, un hombre de 63 años, había sido previamente abordada por el implicado solicitando dinero.

Tras recorridas, la Policía detuvo al autor —de 25 años— y recuperó los objetos robados. Fiscalía dispuso su detención.

Formalización por hurto especialmente agravado

La Jefatura informó la formalización de Y.D.R.A., imputado por dos delitos de hurto especialmente agravados, uno de ellos en grado de tentativa, en reiteración real.

La Justicia dispuso prisión preventiva por 90 días.

A pedido de la defensa y con informe del psiquiatra forense, la medida fue sustituida provisoriamente por internación en sala de salud mental del prestador, bajo custodia policial.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/mckn