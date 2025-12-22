ACAS impulsa parque de frutos nativos y campaña sobre descarte de pilas con apoyo de Salto Grande y la Intendencia de Salto

- espacio publicitario -

ACAS encamina proyecto de parque de frutos nativos y una campaña educativa en descarte de pilas

La Asociación Civil Ambientalista Salto (ACAS) cierra el año con avances significativos en materia ambiental tras mantener reuniones de nivel con autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y con el intendente de Salto, Carlos Albisu.

Así lo confirmó su presidente, Héctor Mogliazza, quien destacó el diálogo institucional y el encaminar de proyectos que apuntan tanto a la educación ambiental como a la conservación de especies nativas.

Por otra parte celebran la decisión de erradicar el vertedero a cielo abierto por parte del Gobierno de Salto encabezado por Carlos Albisu.

- espacio publicitario -

“Estamos terminando un año de intenso trabajo de la Asociación Civil Ambientalista”, señaló Mogliazza, al referirse al encuentro mantenido días atrás con el presidente de la Delegación Uruguaya ante la CTM Salto Grande, Gonzalo Casaravilla, junto al vicepresidente Urrutia y la secretaria Angelina Bazzano. En esa instancia se comenzó a delinear una agenda común para 2026.

Posteriormente, el pasado viernes 19 de diciembre, integrantes de ACAS realizaron un extenso recorrido por instalaciones de Salto Grande, incluyendo el vivero y el sistema de tratamiento de residuos. “Fue una jornada bastante intensa, estuvimos cerca de tres horas entre recorrida y reunión, y finalizamos llegando a acuerdos muy importantes”, explicó.

Uno de los proyectos centrales es la creación de un parque de árboles frutales nativos. “Se está trabajando en un proyecto de árboles nativos frutales. Aún no está definido el lugar, si será en Salto Grande o en alguna zona de la ciudad, pero la idea es crear un parquecito donde se puedan reconocer nuestras especies nativas”, detalló Mogliazza.

El segundo proyecto apunta a una problemática ambiental creciente de descarte de pilas. “Las pilas generan una contaminación muy grande por el plomo que contienen, y la mayoría de las personas las tira a la basura sin pensar en el daño que provocan”, advirtió. La propuesta contempla una campaña educativa, posiblemente con un concurso involucrando escuelas, liceos, el Centro Comercial y otras instituciones, con el auspicio de Salto Grande.

Gestion de residuos ejemplar

Mogliazza destacó especialmente el modelo de gestión ambiental que aplica la CTM.

“Salto Grande es un ejemplo en materia ambiental y realmente recomendamos hacer el recorrido guiado, porque la clasificación de residuos que realizan es lo que debería hacerse a nivel departamental. Es impresionante cómo trabajan. Tienen galpones específicos, pesan los residuos y clasifican absolutamente todo, desde cartón, nylon y metales, hasta metales pesados, aceites y cubiertas. Incluso cuentan con una compostera, y ese compost luego es utilizado en las áreas protegidas y en los parques que rodean a Salto Grande. Ese nivel de gestión demuestra que es posible cambiar la forma en que tratamos nuestros residuos y que, con planificación y compromiso, se puede reducir enormemente el impacto ambiental” reflexionó.

Cierre definitivo de vertedero

En cuanto a la reunión con el intendente Carlos Albisu, el presidente de ACAS la calificó como “muy esperada”. Durante más de 40 minutos se abordaron múltiples temas, con especial énfasis en la gestión de residuos. “El Intendente nos confirmó el cierre definitivo del vertedero. Eso es muy importante, porque hace años venimos diciendo que ese lugar no podía continuar funcionando”, afirmó.

Si bien el cierre será por etapas, ACAS manifestó inquietudes sobre las medidas de mitigación mientras se avanza hacia un relleno sanitario, proyecto que requiere autorizaciones del Ministerio de Ambiente y diversos trámites. También se discutió la necesidad de cambiar la matriz de recolección. “La clasificación en origen es clave , basado en que cada familia pueda separar los residuos desde su hogar”, explicó.

Desde ACAS se propuso además la creación de una comisión con vecinos e instituciones, y la separación de las áreas de Salud y Ambiente dentro de la Intendencia. “La gestión ambiental necesita una dirección propia para darle la importancia que merece”, sostuvo Mogliazza.

De cara al futuro la agenda ambiental continúa cargada. “Tenemos mucho trabajo para 2026. Estamos pensando en una movida grande para el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Falta mucha educación y concientización”, afirmó, subrayando que reducir residuos y fomentar el compostaje doméstico permitiría disminuir las más de 120 toneladas diarias que hoy terminan en el vertedero.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wnpr