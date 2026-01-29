27.1 C
Salto
viernes, enero 30, 2026

Abren inscripciones para becas de transporte estudiantil

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Intendencia abre inscripciones para becas de transporte estudiantil

El Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia informa que, a partir del 2 de febrero y hasta el 27 de marzo inclusive, se estarán recibiendo las solicitudes para acceder a la beca de transporte
estudiantil.
La convocatoria está dirigida a estudiantes que residen en la ciudad o en el interior del departamento y que cursan educación formal y pública en distintos centros de estudio de la ciudad, tanto de nivel
secundario como terciario, que no se encuentran contemplados en el decreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las inscripciones se recibirán en Juan Carlos Gómez 82, de lunes a
viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 horas. Por consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 473-39722.

