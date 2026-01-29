Abren inscripciones para becas de transporte estudiantil

Intendencia abre inscripciones para becas de transporte estudiantil

El Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia informa que, a partir del 2 de febrero y hasta el 27 de marzo inclusive, se estarán recibiendo las solicitudes para acceder a la beca de transporte

estudiantil.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que residen en la ciudad o en el interior del departamento y que cursan educación formal y pública en distintos centros de estudio de la ciudad, tanto de nivel

secundario como terciario, que no se encuentran contemplados en el decreto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las inscripciones se recibirán en Juan Carlos Gómez 82, de lunes a

viernes, en el horario de 08:00 a 15:00 horas. Por consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 473-39722.

