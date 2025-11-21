Abren inscripciones 2026 para el Hogar Estudiantil Dos Naciones en Salto

El Departamento de Desarrollo Social del Gobierno de Salto informó que ya se encuentra abierto el período de inscripción para ingresos y reingresos al Hogar Estudiantil Dos Naciones correspondiente al año 2026. Este espacio está destinado a jóvenes del interior del departamento que cursarán estudios en Liceos o UTU en la ciudad de Salto.
El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, y la permanencia de los estudiantes está limitada hasta los 20 años, según lo establecido en el Decreto Nº 5738/89, ratificado por la Junta Departamental.
¿Quiénes pueden inscribirse?
El Hogar está destinado a jóvenes del interior que deban residir temporalmente en la capital departamental debido a que la oferta educativa que cursarán no está disponible en su localidad de origen.
Documentación requerida para aspirantes
Los estudiantes deberán presentar:
- Cédula de identidad y fotocopia.
- Foto carné.
- Fotocopias de cédulas del núcleo familiar.
- Recibos de sueldo o constancia de ingresos; en su defecto, constancia notarial.
- Constancia de domicilio expedida por la Seccional Policial.
- Recibos de OSE y UTE.
- Recibo de alquiler o constancia de pago de vivienda (incluye Mevir).
- Constancia de DICOSE.
- Carné de vacunas o Carné de Adolescente.
- Escolaridad actualizada (menos de un mes de vigencia).
- Constancia de inscripción al centro educativo.
- Constancia que acredite que los estudios no se dictan en la localidad de origen.
- Negativo del BPS si no se registra actividad laboral.
Tutor responsable
Cada estudiante debe designar un tutor con domicilio en la ciudad de Salto. Se solicita:
- Fotocopia de cédula del tutor.
- Constancia de domicilio.
- Teléfonos de contacto.
Recepción de formularios
La documentación se entrega en el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto.
- Días: martes y viernes
- Horario: 8:00 a 15:00
- Teléfonos: 473 39723 / 473 39722
- Correo: [email protected]