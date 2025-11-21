back to top
viernes, noviembre 21, 2025
El Departamento de Desarrollo Social habilitó el período de ingresos y reingresos para jóvenes del interior que estudian en Salto; hay tiempo hasta el 31 de diciembre.

Abren inscripciones 2026 para el Hogar Estudiantil Dos Naciones en Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital

El Departamento de Desarrollo Social del Gobierno de Salto informó que ya se encuentra abierto el período de inscripción para ingresos y reingresos al Hogar Estudiantil Dos Naciones correspondiente al año 2026. Este espacio está destinado a jóvenes del interior del departamento que cursarán estudios en Liceos o UTU en la ciudad de Salto.

El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, y la permanencia de los estudiantes está limitada hasta los 20 años, según lo establecido en el Decreto Nº 5738/89, ratificado por la Junta Departamental.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El Hogar está destinado a jóvenes del interior que deban residir temporalmente en la capital departamental debido a que la oferta educativa que cursarán no está disponible en su localidad de origen.

Documentación requerida para aspirantes

Los estudiantes deberán presentar:

  • Cédula de identidad y fotocopia.
  • Foto carné.
  • Fotocopias de cédulas del núcleo familiar.
  • Recibos de sueldo o constancia de ingresos; en su defecto, constancia notarial.
  • Constancia de domicilio expedida por la Seccional Policial.
  • Recibos de OSE y UTE.
  • Recibo de alquiler o constancia de pago de vivienda (incluye Mevir).
  • Constancia de DICOSE.
  • Carné de vacunas o Carné de Adolescente.
  • Escolaridad actualizada (menos de un mes de vigencia).
  • Constancia de inscripción al centro educativo.
  • Constancia que acredite que los estudios no se dictan en la localidad de origen.
  • Negativo del BPS si no se registra actividad laboral.

Tutor responsable

Cada estudiante debe designar un tutor con domicilio en la ciudad de Salto. Se solicita:

  • Fotocopia de cédula del tutor.
  • Constancia de domicilio.
  • Teléfonos de contacto.

Recepción de formularios

La documentación se entrega en el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto.

  • Días: martes y viernes
  • Horario: 8:00 a 15:00
  • Teléfonos: 473 39723 / 473 39722
  • Correo: [email protected]
