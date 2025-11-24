back to top
Jóvenes de 18 a 24 años del interior que inicien estudios terciarios o universitarios públicos en Montevideo ya pueden postular al programa de MIDES/INJU.

Abren becas de alojamiento Ciudad Universitaria 2026

Difunden convocatoria al programa de becas de alojamiento “Ciudad Universitaria” para 2026

El Gobierno de Salto, a través del Departamento de Desarrollo Social, informa que se encuentra abierto el período de postulación al programa “Ciudad Universitaria” de MIDES/INJU, que ofrece becas de alojamiento gratuitas en Montevideo para jóvenes del interior que inician estudios terciarios o universitarios.

¿Quiénes pueden postularse?

Pueden acceder jóvenes de entre 18 y 24 años, con Educación Media Superior completa, que residan en otros departamentos del país, provengan de hogares de bajos ingresos y deban trasladarse por primera vez a Montevideo para cursar estudios terciarios y/o universitarios en la educación pública.

Entre los criterios principales se destacan:

  • Tener hasta 24 años al momento de ingresar al programa.
  • Contar con Bachillerato completo (se admiten previas si son compatibles con la carrera elegida).
  • No haber residido en Montevideo en los últimos dos años.
  • Iniciar por primera vez estudios terciarios/universitarios públicos en Montevideo.
  • Que la carrera elegida no se dicte, o no pueda completarse totalmente, en su departamento de origen.
  • No contar con otra beca de alojamiento.
  • Pertenecer a hogares con ingresos de hasta 4,15 BPC.
  • Haber solicitado la beca del Fondo de Solidaridad o la beca económica de Bienestar Universitario (Udelar), siendo requisito excluyente contar con la aprobación de la beca del Fondo de Solidaridad al momento de ingresar a Ciudad Universitaria.

El programa garantiza al menos un 50 % de cupos para mujeres y prioriza a personas afrodescendientes, personas con discapacidad y personas trans. A cambio de esta beca gratuita de alojamiento y acompañamiento social, los jóvenes se comprometen a participar en actividades, talleres y propuestas formativas, así como a mantener el vínculo con el equipo técnico.

Plazo y forma de postulación

El período de postulación para el año 2026 va del 17 de noviembre de 2025 al 12 de enero de 2026.

Pasos a seguir:

  1. Postular previamente a la beca del Fondo de Solidaridad (requisito imprescindible).
  2. Realizar la inscripción al programa Ciudad Universitaria en la intendencia departamental correspondiente.

La selección final dependerá de los cupos asignados a cada departamento y del cumplimiento del perfil de elegibilidad.

En el caso de Salto, cada joven interesado deberá acercarse a la Oficina de Desarrollo Social del Gobierno de Salto (Juan Carlos Gómez 82) para realizar la inscripción y recibir orientación.

Dónde obtener más información

Para mayor asistencia e información, pueden dirigirse al Departamento de Desarrollo Social del Gobierno de Salto, en J. C. Gómez 82, los días lunes y miércoles, de 8:15 a 14:30 horas, o comunicarse a través de:

Contactos de referencia:

  • Lic. Lucía Gallino
  • Lic. Ma. Cristina Bortagaray
