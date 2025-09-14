A un paso de ascender

- espacio publicitario -

Lo que puede Paysandú FC y lo que no puede Salto FC

Jugando ayer como visitante ante Durazno Fútbol Club en el Parque Las Acacias, Paysandú Fútbol Club alcanzó un terminante 4 a 1 y si hoy domingo empatan Bella Vista y Sportivo Italiano, el equipo sanducero orientado por Juan Ramón Silvera habrá logrado la consagración y el ascenso a la Segunda División Profesional.

Los dos primeros goles de Brandon Loggiurato, el tercero por Emiliano Arrieta y el cuarto de Maximiliano Calzada. Una soberbia producción sanducera, para quitarle influencia a Durazno, equipo que tiene la tutela financiera (SAD) de Diego Forlán.

Frente al hecho que genera Paysandú, es inevitable recalar en la realidad de Salto Fútbol Club, quien a nivel del plantel de Primera División, consumió otro año al margen de la trascendencia, siendo eliminado en la primera fase.

Por eso lo del título es de reflejo absoluto o de pregunta sin más trámite: por qué Paysandú Fútbol Club sí y por qué Salto Fútbol Club no.

🍊 Siembra «naranjera»

Ganó en cuatro categorías y salió de la zona de descenso



Entre viernes y sábado se jugó la nueva fecha del Campeonato Clausura a nivel de las categorías juveniles de AUF, con Salto Fútbol Club ganando en cuatro de las cinco.

Tan importante fue lo plasmado que ahora Salto Fútbol Club sale de la zona del descenso. Los últimos cuatro pierden la condición de ser equipo de la Divisional «A». Cuestión de repaso, con Salto FC y Atenas de San Carlos.

En Sub 19: Salto 2 Atenas de San Carlos 0.

En Sub 17: Salto 7 Atenas de San Carlos 0.

En Sub 16: Salto 1 Atenas de San Carlos 1.

En Sub 15: Salto 4 Atenas de San Carlos 1.

En Sub 14: Salto 2 Atenas de San Carlos 0.

📊 Por la tabla anual

Equipo Puntos Nacional 295 Defensor Sporting 262 Peñarol 248 Boston River 220 MC Torque 218 Liverpool 196 Danubio 179 Wanderers 175 River Plate 167 Racing 166 Rentistas 163 Paysandú FC 145 Albion 137 Salto FC 120 Deportivo Maldonado 119 Fénix 95 Progreso 87 Atenas 14

🔵 Trancazo de Liverpool a Peñarol y fue 2 a 2

Jugando de local en su escenario, Liverpool resistió el embate final de Peñarol, trancando a los aurinegros en la misión de acortar distancia con respecto a Nacional en la suma del Acumulado.

Dos salteños en Peñarol despegaron como titulares en fila aurinegra: Diego Gonzalo García y Jésus Trindade. Uno en Liverpool: Sebastián Lentinelly.

📋 Así pasó

Estadio Belvedere.

Juez: Gustavo Tejera.

Liverpool (2) – Sebastián Lentinelly, Martín Rea, Enzo Castillo, Kevin Amaro (Renzo Machado), Francisco Bregante (Agustín Cayetano), Martín Rabuñal, Lucas Acosta (Lucas Suárez), Gonzalo Nápoli, Manuel Castro (Facundo Perdomo), Nicolás Vallejo y Abel Hernández.

Director técnico: Joaquín Papa.

Peñarol (2) – Brayan Cortés, Pedro Milans (Damián Suárez), Javier Méndez (Emanuel Gularte), Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi (Leandro Umpiérrez), Diego García (Matías Arezo), Leonardo Fernández y Maximiliano Silvera (David Terans).

Director técnico: Diego Aguirre.

Goles: 15′ Javier Méndez (P), 18′ Lucas Acosta (L), 34′ Abel Hernández (L), 71′ Maximiliano Olivera (P).

🏆 A la punta

Igualmente ayer sábado, con dos partidos más.

El empate entre Racing y Bostón River 0 a 0 jugando en el Parque Osvaldo Roberto, mientras ya en la noche, fue victoria de Cerro Largo sobre Defensor Sporting 1 a 0, con gol de Franco Rossi.

Cerro Largo y Peñarol comparten la punta del Clausura con 16 puntos.

📅 En la hora de complementar

Lo de hoy domingo en materia de partidos se transforma en el complemento de la séptima fecha del Campeonato Clausura.

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la cartelera:

River Plate vs Progreso

Parque Saroldi. Hora: 10:30.

Juez: Bruno Sacarelo. Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen.

Juventud vs MC Torque

Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 13:00.

Juez: Leodan González. Asistentes: Martín Soppi y Matías Rodríguez.

Danubio vs Cerro

Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff. Hora: 15:30.

Juez: Hernán Heras. Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

Plaza Colonia vs Nacional

Estadio Centenario. Hora: 18:00.

Juez: Javier Burgos. Asistentes: Pablo Llarena y Marcelo Alonso.

Miramar Misiones vs Wanderers

Parque Palermo. Hora: 20:30.

Juez: Javier Feres. Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.