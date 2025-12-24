¿A dónde va este arquero salteño?

Santiago Silva supo de algunos años en Boston River, hasta que emigró al América de Cali, uno de los equipos de mayor nombradía en Colombia. En su cuenta de facebook, el golero salteño apuntó al adiós al América….»Querido pueblo americano; les quiero agradecer por este año, repleto de emociones y aprendizajes. Gracias por sus mil maneras de demostrarnos cariño, tanto a mi familia como a mi. Nos sentimos muy queridos por ustedes. También nosotros aprendimos a quererlos tanto como a esta inmensa institución. Hoy nos toca seguir caminos diferentes, pero donde quiera que esté siempre van a tener un diablo más por el mundo» De lo que no hay dudas: ya no más en América. Por ahora el hecho es uno: no ha trascendido su destino. «Santi» nació el 11 de mayo de 1999.

¿Es cierto, Suárez? «Fallarle, duele como una traición»

“Hubo momentos en los que sentí que todo lo que hacía estaba mal. Cada error se amplificaba, cada caída se convertía en burla. Lloré más de lo que muchos imaginan, porque cuando amas tanto este deporte, fallarle duele como una traición personal.” “Aprendí a convivir con mis demonios y a transformarlos en hambre. No soy perfecto, nunca lo fui, pero siempre fui sincero conmigo mismo. Y mientras me queden fuerzas, seguiré luchando como el primer día.” (Cuando reflexiona LUIS SUÁREZ. Se le cree o no se le cree. Esa es la cuestión)

En la mira de Peñarol

Con la zona central de la delantera de Peñarol ya tomando forma, con la incorporación de Facundo Batista, la avanzada renovación de Matías Arezo y la encaminada llegada de Abel Hernández, ahora el enfoque comienza a centrarse sobre los extremos y Diego Aguirre ya tiene nombres en carpeta. Uno de ellos es Alan Medina. El extremo de 27 años ya fue dirigido por Aguirre en el conjunto aurinegro durante 2024, donde se consagró campeón uruguayo, y luego de un año en el exterior, vuelve a ser el apuntado por el entrenador mirasol. En 2025, Medina jugó en el Everton de Viña del Mar, donde registró cuatro goles y dos asistencias en 35 partidos jugados. El equipo chileno se terminó salvando del descenso sobre el final del campeonato y el extremo fue considerado uno de los jugadores más destacados.

En la mira de Nacional

Renzo Giampaoli, zaguero argentino de 25 años, es pretendido por Nacional, que ya se puso en negociaciones. Boca Juniors es dueño de la ficha del exDefensor Sporting, aunque, viene de destacarse en Gimnasia de La Plata, donde estuvo a préstamo y con quien llegó a la semifinal del Torneo Clausura. Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, confirmó el interés por el jugador, ya que el equipo de Jadson Viera cuenta con Sebastián Coates y Julián Millán como titulares en la zaga pero no tiene alternativas en la posición en caso que alguno de ellos se ausente. La temporada es muy larga, con diferentes competiciones, y el club quiere asegurarse un zaguero de categoría que alterne su jerarquía. Giampaoli, ha demostrado ser un zaguero central de perfil zurdo, rápido y expeditivo. Inteligente para leer los anticipos y muy aguerrido para la marca en las divididas ante los rivales. Posee buena técnica para salir jugando con pelota desde la defensa y un interesante criterio para buscar el momento para poder hacerlo.

Fabricio Formiliano, el que llegó a Wanderers

Unión Española de Chile, fue el último equipo que defendió FABRICIO FORMILIANO. Pero el hecho es que el lungo zaguero salteño retornará a nuestro país y de acuerdo al aporte informativo de Tenfield. com, ya es uno más en el plantel de Montevideo Wanderers. Los bohemios arrancarán la temporada 2026 en compleja situación, surgiendo MATÍAS CORUJO como nuevo entrenador. No pocos salteños han pasado por Wanderers, sobre todo a partir de la década de los 70 con Aníbal «Maño» Ruiz y Roberto «Chueco» Burgos. En la década de los 80, el turno entre otros, de Alcides «Zanahoria» Fagúndez, ex Universitario. Formiliano supo de tiempos en el exterior, porque antes de Unión Española, entre otros equipos pasó por San Lorenzo de Almagro de Argentina.

